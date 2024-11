Mercato Napoli, colpo dalla Premier: 30mln e Juve beffata

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano e continuano a cercare i rinforzi giusti da regalare ad Antonio Conte per puntare allo Scudetto. In tal senso, la dirigenza ha messo nel mirino un nuovo profilo, che viene dalla Premier League. Su di lui anche la Juventus, che ora rischia la beffa.

Questa rivoluzione che sta avendo luogo in casa Napoli sta regalando tante sorprese. La squadra di Antonio Conte, dopo i disastri della passata stagione con ben tre allenatori diversi, sta subito raccogliendo i risultati auspicati. Primo posto in classifica, una difesa spesso impenetrabile ed un ritrovato entusiasmo nella piazza, che ora torna a sognare.

In tal senso, però, il tecnico non perde occasione per ricordare che non si può chiedere la Luna a questa squadra, che sta già facendo tantissimo. In sede di calciomercato arriva però una notizia che spiazza tutti. Nuovo colpo direttamente dalla Premier League, con gli azzurri che provano a beffare anche la Juventus di Cristiano Giuntoli.

Mercato Napoli, colpo dalla Premier League: nome nuovo

In Premier League, che negli anni è diventata un autentico punto di riferimento nel mondo del calcio, c’è sempre tanto materiale in termini qualitativi da pescare. Lo sa il Napoli, che proprio in Inghilterra ha pescato per Romelu Lukaku, Scott McTominay e Billy Gilmour. In tal senso, adesso il club è pronto a fiondarsi su un nuovo obiettivo.

Stando a quanto raccontato da “Tuttojuve.com”, infatti, il Napoli si sta muovendo in sede di mercato su Eberechi Eze, talento purissimo del Crystal Palace che sta facendo davvero molto, molto bene e che piace anche ai bianconeri della Juventus. Si tratta di un calciatore che potrebbe essere una validissima alternativa a McTominay, che non le può giocare tutte.

Napoli, occhi puntati in casa Crystal Palace: le ultime

In questa prima parte di stagione Eze sta lasciando tutti a bocca aperta, dal momento che in 12 partite in Premier League ha messo a segno 4 gol e 2 assist in 12 partite tra campionato e coppa inglese.

Il Crystal Palace per lui chiede 30 milioni di euro ed ora il Napoli sta provando a beffare la Juventus, che pure è interessata al ragazzo ma che farebbe fatica a trovare la necessaria liquidità per le difficoltà economiche in cui si trova da diverso tempo ormai. Classe 1998, è pronto per il grande salto.