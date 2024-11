Napoli: blitz in Francia, arriva il nuovo Rabiot

Fari puntati sul campionato francese per gli azzurri. Si pensa alla possibilità di portare alla corte di Antonio Conte il nuovo Rabiot. I dettagli

ADL vuole costruire un Napoli competitivo guardando anche ad una economia sostenibile. Per questo motivo Manna è stato incaricato di guardare con attenzione anche ai giovani e non escludiamo delle sorprese nelle prossime settimane. Di certo la volontà di Conte è quella di poter avere da subito giocatori pronti e in grado di poter aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo di inizio stagione. Poi si cercherà di trovare qualche profilo con il futuro di alto livello per consentire alla squadra di mantenere un certo livello anche nelle stagioni successive.

Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, diverse squadre di Serie A e tra queste anche il Napoli sono sul talento del calcio francese che in patria hanno già nominato come il nuovo Rabiot. Una situazione non semplice e da sondare nei prossimi mesi visto che per adesso siamo solamente nel campo delle ipotesi. Vedremo se qualcosa cambierà oppure no.

Calciomercato: occhi in Francia, i dettagli

Il Napoli sta cambiando il modo di lavorare e di agire e in queste settimane gli occhi sono puntati in Francia. C’è un calciatore che sta attirando l’attenzione con le sue qualità e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire come si evolverà la situazione. I partenopei lo seguono da vicino e non è da escludere che si possa arrivare alla fumata bianca.

Il giocatore in questione è Ayyoub Bouaddi del Lille. Il classe 2007 si è messo in mostra in Champions League contro Real Madrid e Juventus e per questo motivo le big lo hanno già inserito nella possibile lista degli acquisti in ottica calciomercato estivo. Una operazione non semplice, ma si tratta di un profilo importante e magari Manna un tentativo lo potrebbe fare per regalarsi un colpo importante e dare al Napoli un rinforzo di qualità.

Naturalmente siamo solamente nel campo delle ipotesi. La speranza dei tifosi e magari anche di Conte è che si possa arrivare ad una fumata bianca. Ma la strada è molto complicata e le operazione sin da subito non si preannuncia semplice. Manna comunque ci pensa e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se si arriverà all’accordo oppure no per il trasferimento di Bouaddi al Napoli.