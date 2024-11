Napoli: colpo dal PSG, Manna anticipa tutti

I partenopei guardano in casa parigina per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Manna pensa ad un blitz per anticipare la concorrenza

Il Napoli inizia ad essere molto attivo per quanto riguarda il calciomercato. L’idea dei partenopei è quella di rinforzare sin da subito la squadra a disposizione di Antonio Conte, ma si cerca anche di pensare alla prossima stagione e ad una estate che vedrà gli azzurri protagonisti sia in entrata che in uscita. Per questo motivo Manna si sta muovendo sin da subito per provare ad anticipare la concorrenza e regalare dei rinforzi importanti al proprio tecnico.

Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, gli occhi del Napoli sono puntati in casa PSG. I partenopei avrebbero nel mirino un giocatore e Manna sarebbe intenzionato a provare a chiudere entro la prossima estate. Un colpo di calciomercato non semplice per diversi motivi, ma comunque si farà un tentativo per capire eventualmente la fattibilità di questa operazione.

Calciomercato Napoli: Manna guarda in Francia, i dettagli

Il Napoli è sempre alla ricerca di colpi importanti per rinforzare la squadra a disposizione di Conte. Difficile in questo momento ipotizzare quali saranno i colpi dei partenopei visto che la strada è lunga e ci possono essere delle novità. Ma di certo le idee in casa partenopea sono ben chiare e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro e capire come ci si muoverà sia in entrata che in uscita.

Intanto, secondo le ultime informazioni, il Napoli non molla la pista Kolo Muani per il calciomercato estivo. L’attaccante piace molto ai partenopei e il PSG è pronto a ragionare su una cessione per liberare comunque uno slot in attacco. Una operazione non semplice da portare a termine per diversi motivi, ma comunque un tentativo lo si farà per capire eventualmente la fattibilità di questa operazione.

Kolo Muani rappresenterebbe forse uno dei profili ideali per il ruolo di vice Lukaku, ma resta comunque una operazione di calciomercato molto complicata per diversi motivi. Manna, comunque, resta alla finestra ed è pronto a sondare il terreno per capire eventualmente se ci sono delle aperture. Per il momento, come spiegato in precedenza, siamo solamente nel campo delle ipotesi e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se si aprirà o no questa chance per i partenopei.