Mercato Napoli, svolta per il colpo in difesa: assist dal Brasile

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano e continuano a lavorare per regalare ad Antonio Conte il rinforzo di cui questa squadra ha bisogno in difesa. In tal senso, l’assist in maniera del tutto inattesa arriva direttamente dal Brasile. E finalmente si può sbloccare questa situazione così importante per il club.

Il Napoli come è noto sta vivendo una fase esaltante della sua storia recente. Dopo i disastri della passata stagione, infatti, il tecnico Antonio Conte è riuscito a ridare equilibrio prima alla squadra e poi a trascinare tutto l’ambiente verso un nuovo livello di maturazione e di consapevolezza.

In tal senso, il primato in classifica difeso in questo ciclo di ferro è un grande punto di partenza. La rosa, ovviamente, ha bisogno di ulteriori innesti. E nel club ne sono tutti consapevoli. La priorità in senso assoluto è quella di trovare un difensore centrale, visto che alle spalle di Rrahmani e Buongiorno non danno garanzie Rafa Marin e Juan Jesus.

Mercato Napoli, svolta per il colpo in difesa: le ultime

Sono tanti i nomi che sono stati accostati ai partenopei fino a questo momento. Si è parlato a lungo di Ismajli e di Kiwior, ma sono nomi che, per motivi differenti, non sono facilmente fattibili. In tal senso, però, non sono i soli ad essere sondati ed ora arriva una svolta non di poco conto.

Per qualunque innesto, infatti, serve prima una cessione. Ed ora, stando a quanto raccontato da AreaNapoli.it, arriva una svolta non di poco conto. Il Flamengo, infatti, uno dei più importanti club brasiliani, sta seguendo con vivo interesse Juan Jesus. E con la sua cessione il Napoli può pensare di affondare seriamente il colpo su Vitao dell’Internacional.

Napoli, occhi puntati in Brasile: si sblocca l’affare Juan Jesus

Già nei giorni scorsi, infatti, il nome di Vitao è stato accostato in sede di mercato al Napoli, dal momento che si tratta di un calciatore giovane ma che ha tanta esperienza già in ambito internazionale.

Classe 2000, infatti, Vitao è stato anche in Ucraina, allo Shakhtar Donetsk, dove però ha faticato prima di tornare in patria all’Internacional. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 10 milioni. Se gli azzurri ed il Flamengo dovessero trovare la quadra per Juan Jesus, allora il Napoli potrebbe affondare seriamente il colpo per Vitao.