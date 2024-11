Bonny-Napoli: l’agente esce allo scoperto

I partenopei seguono da vicino Bonny del Parma. Nelle ultime ore l’agente è uscito allo scoperto chiarendo la posizione del suo assistito

Tra gli obiettivi del Napoli nel calciomercato estivo c’è anche quello di un vice-Lukaku. Raspadori è oramai fuori dai piani di Conte e Simeone non convince pienamente. Il tecnico leccese spera di poter avere un nuovo attaccante per alzare il livello della rosa. Naturalmente il suo arrivo dipende molto dalle uscite delle punte presenti in rosa. Senza cessioni, difficilmente ci sarà l’arrivo di un nuovo giocatore in quel ruolo.

E tra i nomi in cima alla lista c’è quello di Bonny. Il giocatore del Parma piace molto al Napoli e nei giorni scorsi si era parlato addirittura di un accordo raggiunto in vista del calciomercato invernale. Nelle ultime ore è uscito allo scoperto l’agente del giocatore per chiarire meglio la posizione del suo assistito.

Bonny al Napoli: l’agente parla chiaro

Il Napoli pensa a Bonny per rinforzare il reparto offensivo. Parliamo di un giocatore di assoluta qualità e che sta dimostrando di poter competere anche nelle big. Naturalmente il Parma non se ne priverà così alla leggera e un suo passaggio di Conte già durante il calciomercato invernale sembra essere difficile. Magari Manna un tentativo lo farà, ma per il momento il quadro è completamente differente da quello ipotizzato qualche giorno fa.

Secondo quanto riferito da Pastorello, suo procuratore, ai microfoni di calciomercato.it, l’obiettivo di Bonny in questo momento è quello di chiudere al meglio la stagione con il Parma e centrare la salvezza. E poi in estate magari valutare con attenzione la sua migliore opzione di trasferimento. Tutto rimandato, quindi, a luglio con il giocatore che difficilmente lascerà i Ducali durante il calciomercato invernale. Una scelta per giocare con continuità e continuare il percorso di crescita iniziato ormai da qualche anno.

L’ipotesi Napoli per Bonny in ottica calciomercato estivo resta una delle più concrete. Pastorello ha un ottimo rapporto con la dirigenza (Meret è suo assistito e non solo) e magari spingerà per fare andare l’attaccante alla corte di Conte. Ma il tutto è inviato a luglio visto che per il momento la priorità del giocatore si chiama Parma. Prima la salvezza e poi si penserà al futuro e a cosa fare da grande.