Napoli: c’è il sì del giocatore, si chiude a gennaio

Nome nuovo per i partenopei in chiave calciomercato invernale. Il calciatore ha dato la sua disponibilità a trasferirsi alla corte di Conte

Il Napoli continua a vagliare diversi nomi in vista del calciomercato invernale. Conte spera di poter avere più un rinforzo e per questo motivo si sta lavorando su molti piani. Ma c’è un nome che presto potrebbe scalare le gerarchie e diventare uno dei principali obiettivi del club dei partenopei.

Secondo le informazioni di areanapoli.it, un giocatore si sarebbe offerto al Napoli in ottica calciomercato invernale. Per il momento da parte dei partenopei nessuna apertura definitiva, ma sono in corso le riflessioni del caso per capire meglio cosa potrà succedere nelle prossime settimane. Si tratta di un nome comunque importante e che presto è destinato a diventare uno dei profili che Manna vaglierà con attenzione prima di sciogliere le riserve.

Calciomercato Napoli: svolta improvvisa, rinforzo in difesa

Tra i diversi obiettivi che il Napoli ha in questa sessione di calciomercato c’è anche un difensore centrale. Rafa Marin e Juan Jesus non hanno convinto e una partenza di uno dei due aprirebbe la strada ad un nuovo rinforzo in quel ruolo. Attenzione ad un nome che sarebbe finito sulla lista di Manna anche dopo l’apertura del diretto interessato.

Stiamo parlando di Leo Ortiz del Flamengo. Il centrale, non più giovanissimo, punta ad arrivare in Europa e si è offerto anche al Napoli in vista del calciomercato invernale. Al momento i partenopei vagliano altri profili perché il rischio di portare alla corte di Conte giocatori non pronti non lo vuole nessuno. Poi resta da capire se si deciderà di aprire ad una riflessione sulla qualità e sull’opportunità di portare in Italia il brasiliano. Infatti, non è da escludere uno scambio con Juan Jesus a gennaio.

Leo Ortiz vuole l’Europa e il Napoli di Antonio Conte. In Brasile ha dimostrato di essere un giocatore di assoluta qualità anche se non più giovane. Per il momento da parte dei partenopei nessuna apertura in vista del calciomercato invernale, ma resta comunque una possibilità da seguire soprattutto in ottica ultimi giorni di gennaio. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte dei partenopei.