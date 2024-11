Napoli: accordo raggiunto, l’annuncio dalla Francia

Annuncio importante per quanto riguarda un calciatore. I media transalpini danno ormai per vicina la fumata bianca in questa trattativa

Il Napoli lavora per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Sono diversi gli obiettivi nel mirino di Manna e non ci resta comunque che aspettare le prossime settimane per avere una idea molto più chiara su come si muoveranno gli azzurri. La speranza del tecnico è quella di riuscire a contare nel minor tempo possibile sui primi rinforzi.

Intanto dalla Francia arrivano delle notizie importanti su un possibile obiettivo del Napoli. Il giocatore avrebbe raggiunto un accordo di massima con il club in ottica calciomercato estivo ed ora si tratta con la dirigenza proprietaria del cartellino per definire l’operazione. Non sicuramente una fumata bianca assolutamente facile, ma il via libera del calciatore rappresenta sicuramente un passio molto importante.

Calciomercato Napoli: c’è il sì, tutti i dettagli

In casa Napoli si lavora per trovare i giusti rinforzi da dare ad Antonio Conte. Su un giocatore c’era la concorrenza di altri club ed ora sembra che siamo arrivati ormai alla conclusione della trattativa. C’è il sì da parte del calciatore e questo punto la fumata bianca è davvero vicina.

Secondo le informazioni che arrivano dalla Francia, Skriniar avrebbe trovato l’accordo verbale con la Juventus per il trasferimento durante il calciomercato invernale. Una svolta improvvisa e che allontana quindi l’arrivo a Napoli. Conte sperava nella possibilità di contare sullo slovacco, ma la possibilità di disputare la Champions League ha portato i bianconeri a sbaragliare la concorrenza degli azzurri e avvicinarsi al colpo. Naturalmente c’è da trovare l’intesa con il PSG. La chiave in questo momento sembra essere Fagioli, ma sono in corso tutti i ragionamenti per capire il giusto modo di chiudere l’operazione.

Per questo motivo il Napoli resta alla finestra e spera magari in una fumata nera per avere maggiori chance di arrivare allo slovacco durante il calciomercato invernale. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire come si svilupperà il tutto e se la Juventus la spunterà per Skriniar oppure ci sarà una possibilità per gli azzurri.