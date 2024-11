Napoli: Manna prende il nuovo Lavezzi, l’annuncio

Possibile nome a sorpresa in casa partenopea. C’è un argentino destinato ad interessare molto al direttore sportivo degli azzurri

Il Napoli guarda al futuro. La strategia degli azzurri nelle prossime due sessioni di calciomercato è molto chiara: da una parte prendere giocatori pronti e dall’altra provare a individuare dei rinforzi molto utili in chiave futura. Sappiamo molto bene lo stretto rapporto tra ADL e l’argentina e presto potrebbe arrivare un colpo a sorpresa. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi, ma sono in corso tutti i ragionamenti del caso.

In patria viene definito il nuovo Lavezzi e le sue caratteristiche potrebbero sposarsi alla perfezione con il modo di giocare di Antonio Conte. Per il momento naturalmente siamo nel campo delle ipotesi visto che nessuna trattativa è entrata nel vivo. Ma si tratta di un nome spendibile per il calciomercato estivo e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere delle maggiori certezze.

Calciomercato Napoli: colpo in attacco, arriva dall’Argentina

In casa Napoli si guarda con attenzione ai giovani talenti del campionato argentino. Le esperienze precedenti sono state sicuramente positive e non possiamo escludere un nuovo tentativo in futuro. Siamo attualmente nel campo delle ipotesi, ma naturalmente un quadro più chiaro lo si avrà solamente nelle prossime settimane.

Intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com, l’ex difensore Spolli, ora operatore di mercato, ha annunciato come diverse big italiane sono sul classe 2006 Mateo Silvetti del Newell’s Old Boys, che lui ha soprannominato proprio il nuovo Lavezzi per caratteristiche oltre che per qualità. Non è da escludere che il Napoli lo stia seguendo da vicino visto che stiamo parlando di un attaccante giovane e ricco di talento. Per il momento naturalmente siamo nella fase delle valutazioni e solo successivamente si proverà a chiudere una operazione. Comunque si tratta di un qualcosa che terrà piede ancora per diverso tempo nelle prossime settimane.

Silvetti rappresenta una soluzione ideale per il Napoli sia per l’età che per le caratteristiche. La sua duttilità consentirebbe a Conte di poter utilizzarlo in più moduli e un giocatore con determinate caratteristiche manca in casa partenopea. Naturalmente si tratta di un classe 2006 e quindi ci vuole del tempo prima magari di vederlo ai suoi massimi livelli. Non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire come si evolverà la situazione e quali saranno le scelte da parte dei club interessati in vista del calciomercato estivo.