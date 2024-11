Napoli, delusione Kvara: la decisione di Conte

Il Napoli vuole puntare in alto per arrivare ad una svolta stagionale: allarme Kvara in vista delle prossime sfide, c’è la decisione di Conte

Tutto può cambiare in pochi giorni: la priorità resta il Napoli per continuare a collezionare vittorie entusiasmanti in Serie A. Spunta la grana Kvara: cosa succede al talento georgiano? La decisione di Conte può far capire tante cose in ottica futura: al momento il rinnovo contrattuale non è ancora arrivato. Un aspetto da non sottovalutare anche viste le sue prestazioni in campo.

La squadra azzurra guidata da Antonio Conte continua a volare in Serie A: ancora una vittoria per Lukaku e compagni che hanno come obiettivo il ritorno immediato in Champions League. Le previsioni stagionali sono più rosee grazie al super lavoro dell’allenatore azzurra: spunta la grana Kvara che è apparso involuto nelle ultime uscite stagionali. Il Napoli vuole continuare a collezionare vittorie entusiasmanti per consolidare il primato in classifica, ma ora arriverà la decisione di Antonio Conte.

Napoli, allarme Kvara: cosa succede ora?

Un momento decisivo per pensare così al futuro del Napoli. L’allenatore del Napoli dovrà così monitorare attentamente le sue condizioni fisiche e mentali: ecco la sua decisione in vista della sfida contro il Torino.

Come svelato dall’edizione odierna de Le Cronache di Napoli, ora Kvara rischierebbe il posto da titolare contro il Torino. Neres scalpita per una maglia da titolare: dopo un giorno di riposo, gli azzurri riprenderanno la preparazione per la sfida contro i granata. La squadra guidata da Vanoli non sta attraversando un ottimo periodo di forma: nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Sarri in caso di fallimento totale.

Il patron Cairo cercherà di dargli nuove chance prima di prendere la decisione definitiva. Dopo un inizio stagionale spumeggiante, sono arrivate sconfitte e pareggi per il Torino che non sa più vincere anche complice il grave infortunio rimediato da Duvan Zapata.

Conte dovrà lavorare sulla testa del talento georgiano sostituito subito ad inizio ripresa durante la sfida contro la Roma. Poteva sbloccare subito il risultato contro i giallorossi, ma Kvara ha sbagliato incredibilmente un colpo di testa a due metri da Svilar. Si nota una poca tranquillità nell’essere incisivo, ma è sempre imprevedibile quando parte nell’uno contro uno: gli manca la cattiveria giusta per tornare a far gioire i tifosi del Napoli.