Napoli, affare fatto a gennaio: colpo Atletico

Un nuovo affare in difesa per continuare a sognare in grande. Spunta anche Simeone, ecco il colpo a sorpresa in Spagna: che intreccio con l’Atletico

La dirigenza partenopea vorrebbe subito regalare nuovi colpi a sorpresa ad Antonio Conte. Spunta l’intreccio decisivo con il top club spagnolo: ecco finalmente la verità. Il Napoli vuole continuare a consolidare il primato in classifica, ma urgono rinforzi funzionali all’idea di calcio dell’allenatore azzurro. Può volare subito in Spagna, ecco il forte interessamento di Simeone.

Il ds Manna continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: spunta l’intreccio decisivo con l’Atletico Madrid. Simeone vorrebbe subito un nuovo innesto per rinforzare la retroguardia della squadra spagnola: è stato seguito a lungo anche dalla Juventus nelle ultime settimane. I colchoneros vogliono subito affondare il colpo a sorpresa per rinforzare la difesa del top club spagnolo: ecco le ultime.

Napoli, intreccio con l’Atletico: vola in Spagna

La dirigenza partenopea potrebbe sorprendere subito le big d’Europa, ma ecco l’intreccio decisivo in vista della sessione invernale di calciomercato. L’Atletico Madrid piomba sul difensore per chiudere subito l’affare immediato: la svolta a gennaio.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, l’Atletico Madrid è pronto ad accontentare El Cholo Simeone per un nuovo colpo in difesa. Seguito a lungo da Napoli e Juventus, David Hancko del Feyenoord potrebbe cambiare subito squadra nella sessione invernale di calciomercato: spunta il colpo in difesa in Spagna.

Il suo contratto con il club olandese è in scadenza nel giugno 2028: la sua valutazione resta elevata, ma i colchoneros vogliono subito affondare il colpo per chiudere l’affare anticipando la folta concorrenza. Gennaio è alle porte per mettere a segno nuovi innesti di valore assoluto in vista della sessione invernale di calciomercato.

Il ds Manna è molto attivo sul fronte calciomercato per nuovi innesti di valore assoluto. Il Napoli è alla ricerca di nuovi validi difensori per dare un’alternativa immediata ad Antonio Conte: Marin e Juan Jesus non vengono utilizzati dall’allenatore azzurro. In caso di infortunio dei titolarissimi, l’allenatore azzurro andrebbe in difficoltà: Hancko è ormai pronto a cambiare squadra a gennaio.

Il Napoli dovrà virare su altri obiettivi per rinforzare la difesa a disposizione di Conte: l’allenatore azzurro si aspetta nuovi rinforzi soprattutto dopo un inizio stagionale scoppiettante. La decisione potrebbe arrivare nelle prossime settimane: il presidente De Laurentiis non vuole badare a spese.