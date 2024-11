Calciomercato, il Real Madrid sbarca in A: colpo a gennaio

Il Real Madrid continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: il club spagnolo ha messo nel mirino il difensore della Serie A

Ancelotti vorrebbe subito il nuovo colpo dalla Serie A per rinforzare la retroguardia del Real Madrid. Spunta l’intreccio decisivo in ottica futura: un nuovo rinforzo per anticipare la folta concorrenza delle big italiane.

Carlo Ancelotti vuole subito chiudere nuovi affari in difesa: ora è pronto un nuovo colpo dalla Serie A. Pochi minuti fa è arrivata la svolta dal portale spagnolo fichajes.net: conosciamo il dettaglio a sorpresa in vista della sessione invernale di calciomercato. Un nuovo colpo entusiasmante per andare a rinforzare la retroguardia dei blancos.

Calciomercato, Ancelotti guarda in Serie A: colpo da urlo

Il presidente Florentino Perez è pronto a regalare un nuovo rinforzo a Carlo Ancelotti. Il Real Madrid non sta attraversando un momento di forma entusiasmante: ecco la verità a sorpresa proveniente dalla Serie A.

Come svelato dal portale di calciomercato spagnolo, fichajes.net, il difensore del Bologna, Sam Beukema, è un profilo interessante per rinforzare la retroguardia di Carlo Ancelotti. David Alaba e Militao dovranno restare fuori per quasi tutta la stagione: un nuovo colpo da urlo dalla Serie A. Un nuovo intreccio decisivo in Serie A per competere ancora in Liga e in Champions League.

Buekema è diventato un elemento indispensabile per la squadra emiliana che continua a vivere notti da urlo in Champions League. Il difensore del Bologna è pronto per il definitivo salto di qualità: il Real Madrid vorrebbe così anticipare le big d’Italia e d’Europa per chiudere così un nuovo colpo a sorpresa in difesa.

Sarebbe un trasferimento a livello economico sostenibile per rinforzare così la rosa dei blancos in vista di gennaio. Il Bologna dovrà prendere una decisione in tempi brevi: il difensore è ambito già in Serie A, ma se chiama il Real Madrid è difficile dire di no. Carlo Ancelotti avrebbe già dato il suo ok per il trasferimento a gennaio: ora la palla passa a Buekema per svoltare definitivamente in carriera.

Tutto può cambiare in poco tempo: le vie del calciomercato sono infinite. Il Real Madrid continua a guardare in Serie A per un colpo a sorpresa in difesa: ora il presidente Florentino Perez vuole subito chiudere l’affare per rinforzare la retroguardia dei blancos.