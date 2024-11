Napoli, colpo in difesa: intreccio con l’Inter

Nuovo intreccio di calciomercato in Serie A: scambio immediato per l’Inter, ADL beffato per il colpo in difesa. Spunta l’intreccio decisivo con i nerazzurri

Saranno settimane decisive per programmare così la prossima sessione di calciomercato. Il Napoli non vede l’ora di mettere a segno nuovi colpi per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Un nuovo intreccio decisivo in Serie A: c’è lo scambio immediato a gennaio per il nuovo colpo in difesa, ADL beffato.

Il ds Manna continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Il Napoli è pronto a rinforzarsi nella sessione invernale con innesti da regalare subito ad Antonio Conte: spunta l’intreccio con l’Inter per il colpo in difesa ad effetto. Pronto subito uno scambio decisivo a gennaio per anticipare così anche il presidente De Laurentiis: scopriamo il dettaglio a sorpresa.

Napoli, scambio Inter: arriva la nuova beffa per ADL

Un nuovo affare decisivo in Serie A per continuare a recuperare punti in classifica. Spunta lo scambio immediato nella sessione invernale di calciomercato: il Napoli sta a guardare.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Bijol sarebbe sul punto di cambiare subito squadra a gennaio. Seguito dal Napoli nelle ultime settimane, il difensore dell’Udinese è sempre più vicino all’Inter con uno scambio con Palacios che ha bisogno di giocare. Il difensore sloveno ha iniziato alla grande la nuova stagione in bianconero attirando così i forti interessamenti delle big della Serie A che sono alla ricerca di validi difensori.

La sessione invernale di calciomercato è sempre più vicina: a gennaio ci saranno numerose operazioni per rinforzare i reparti delle big della Serie A. Bijol non vede l’ora di cambiare squadra: l’Inter ha l’urgenza di rinforzare la retroguardia a disposizione di Simone Inzaghi. L’ennesimo infortunio di Acerbi farà subito cambiare i piani alla dirigenza nerazzurra: il Napoli è sempre in attesa di nuovi innesti in difesa per regalare nuovi colpi a Conte.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per il nuovo intreccio in Serie A. Il difensore sloveno è pronto a salutare l’Udinese per sposare un nuovo progetto interessante. La società nerazzurra ci sta pensando seriamente mettendo sul piatto anche il prestito di Palacios: il difensore dell’Inter vuole essere protagonista in Serie A. Ecco la nuova mossa strategica di calciomercato: l’Inter vuole subito chiudere l’affare sorpassando il Napoli che ha seguito a lungo il difensore sloveno.