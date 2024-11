Mercato Napoli, guizzo di Manna: nome a sorpresa per l’attacco

Mercato Napoli, gli azzurri sondano il calciomercato in cerca dei profili giusti da regalare ad Antonio Conte ed in tal senso emerge un nome nuovo per il reparto avanzato. Si tratta di un profilo molto interessante che Giovanni Manna sta studiando con molta attenzione per non lasciarselo sfuggire.

Il direttore sportivo Giovanni Manna sta sondando un po’ il calciomercato internazionale dal momento che a questa squadra servono rinforzi e bisogna continuare a progettare il futuro senza apparente soluzione di continuità. Se il presente è radioso, bisogna lavorare perché episodi come quelli visti come l’anno scorso non si ripetano più.

Da questo punto di vista la priorità è quella di intervenire per puntellare la linea difensiva, con Rafa Marin e Juan Jesus che fin qui non hanno praticamente mai goduto della fiducia di Antonio Conte. A sorpresa, però, adesso il ds del Napoli in sede di mercato ha messo gli occhi su un nuovo attaccante che potrebbe essere un profilo davvero molto interessante.

Mercato Napoli, nome nuovo per l’attacco: le ultime

Sono tanti i profili che il direttore sportivo sta valutando ed è probabile che il futuro del calciomercato dei partenopei sarà incentrato sull’attacco. E’ tutto da scrivere, in tal senso, il futuro di Kvaratskhelia, così come l’età di Romelu Lukaku impone delle riflessioni. E per questo motivo gli azzurri hanno individuato un giovane attaccante molto intrigante.

Stando a quanto raccontato da AreaNapoli.it, infatti, il Napoli ha messo gli occhi in casa Benevento per un bomber di grandi prospettive. Si tratta di Mario Perlingieri, che in Serie C si è messo in mostra a suon di gol e che ha attirato l’interesse proprio da parte dei partenopei. Andiamo a vedere come stanno le cose realmente.

Napoli, sorpresa per il nuovo bomber: arriva dal Benevento

Originario di Torre Annunziata, questo talento è di 19 anni ha già esordito anche con la Nazionale italiana Under 20 ed in questo avvio di stagione ha rubato la scena, come si suol dire. Si sta, infatti, letteralmente caricando il Benevento sulle spalle.

Perlingieri, anche per le sue origini, è considerato il nuovo Immobile ed il Napoli ne sta seguendo la traiettoria, come si suol dire. In stagione per lui sono già arrivati 5 gol e 3 assist, a conferma del fatto che si tratta di un centravanti che già ha tanti colpi nel suo repertorio.