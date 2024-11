Sarri torna in Serie A: nuovo esonero e scelta fatta

Maurizio Sarri, in maniera del tutto inattesa, è pronto a tornare in Serie A ed a rimettersi in pista dopo l’addio a dir poco burrascoso alla Lazio. In tal senso, un altro club sembra ormai deciso a cambiare guida tecnica ed a puntare tutti proprio sull’ex allenatore del Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Come è noto, storicamente la Serie A è sempre stato un campionato estremamente difficile da gestire e da affrontare per gli allenatori. Per un aspetto che sembra essere quasi culturale, infatti, quasi sempre sono i tecnici a pagare per delle responsabilità che andrebbero ripartite in maniera più equa e con criteri ben più profondi.

Molto spesso, poi, ci sono anche altre vicende dietro degli addii in panchina. Ne sa qualcosa Maurizio Sarri, che ha visto saltare la propria panchina alla Lazio per delle tensioni interne allo spogliatoio apparentemente inspiegabili. Adesso, però, il toscano sembra essere pronto a tornare in panchina, con un club che è pronto a cambiare in panchina.

Il tecnico toscano pronto a tornare: le ultime

Siamo al cospetto di un allenatore che ha sempre dato l’impressione, sin da quando allenava nelle categorie inferiori, di essere un passo avanti rispetto a tutti gli altri. Ora che è senza squadra, ne sta approfittando per studiare e per perfezionare ancora di più i suoi automatismi. Questa attesa però potrebbe essere giunta al termine.

Stando a quanto raccontato da TeleLombardia, in casa Milan si sta riflettendo con molta attenzione sulla posizione di Paulo Fonseca visti i risultati recenti a dir poco deludenti. Scartata la pista Max Allegri per i suoi costi, il principale indiziato per guidare la squadra rossonera sembra essere proprio Maurizio Sarri. Andiamo a vedere le ultime.

Sarri nuovo allenatore dopo l’ennesimo esonero: come stanno le cose

Da tempo si sta vociferando di un possibile arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina del Milan, dal momento che come filosofia di gioco è molto vicino a quella di Fonseca e potrebbe perfezionarla con le sue enormi competenze.

Attenzione, però, alle alternative. La più credibile è quella che porta al nome di Igor Tudor, ma attenzione anche a profili internazionali come Xavi o Edin Terzic, con la suggestione rappresentata da Sergio Conceicao in conclusione. Insomma, ore a dir poco delicate in casa Milan.