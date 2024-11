Napoli-Roma, polemica arbitrale: un altro episodio fa discutere

E’ stata una partita a dir poco combattuta e tesa Napoli-Roma e dopo quanto visto e detto ieri si alimenta ulteriormente la polemica arbitrale. C’è un altro episodio da moviola da analizzare e sulla quale riflettere e che finisce per alimentare ancora di più le polemiche tra le parti.

E’ stata una gara a dir poco tesa e combattuta quella di ieri che ha visto protagonisti da una parte la squadra di Antonio Conte e dall’altra la compagine appena presa in consegna da Claudio Ranieri. In tal senso, la vittoria ha arriso ai partenopei, che sono tornati a guardare tutti dall’alto verso il basso in Serie A, alimentando il suo sogno.

In tal senso, però, le polemiche arbitrali anche da questo punto di vista non sono mancate anche in questo turno di Serie A. Tale polemica, però, stavolta viene alimentata da un altro episodio che butta ancora più benzina sul fuoco, come si suol dire, e che fa discutere e non poco. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Napoli-Roma, polemica arbitrale per un altro episodio

Erano due squadre che erano obbligate, per motivi ed obiettivi differenti, a vincere ed in tal senso era inevitabile che, a prescindere dal risultato, ci potessero essere delle situazioni da andare a chiarire e sulle quali ritornare. Sin dal fischio finale di Napoli-Roma, sponda giallorossa, sono partite delle polemiche che ora si alimentano ancora di più.

Nel mirino della critica sono finiti i due mancati gialli a Romelu Lukaku, il primo per il fallo su Celik ed il secondo per un intervento scomposto ai danni di Svilar. Ma, oltre a questo, emerge un altro caso da analizzare, come sottolineato a DAZN dall’ex arbitro Luca Marelli. A suo avviso, infatti, mancano anche altri due gialli lampanti, stavolta ai danni della Roma.

Altra ammonizione non data: la moviola del derby del sole

L’ex arbitro non è entrato nel merito di quanto accaduto in campo spiegando i due episodi in questione, ma inevitabilmente adesso anche i tifosi del Napoli hanno da recriminare circa la direzione arbitrale di ieri sera.

In ogni caso, quest’anno per la classe arbitrale, a prescindere da Napoli-Roma e dalla gara contro l’Inter degli azzurri, si sta macchiando di errori grossolani. Con le polemiche che sono tornate ad essere importanti.