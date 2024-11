Napoli: svolta improvvisa, così prendono Zirkzee

Il futuro dell’attaccante olandese continua ad essere al centro di diverse voci. I partenopei restano alla finestra e c’è una novità importante

L’avventura di Zirkzee con la maglia dello United sembra essere arrivata ormai agli sgoccioli. Il giocatore fatica ad entrare nelle gerarchie di Amorim e il suo entourage ormai da tempo lavora per cercare di individuare una soluzione. Sono diverse le squadre sul calciatore e, come sappiamo, c’è anche il Napoli. I partenopei sono alla ricerca di un vice Osimhen di livello e l’olandese rappresenta una soluzione possibile.

In queste ultime ore arrivano novità importanti per quanto riguarda il futuro di Zirkzee in ottica calciomercato invernale. È stata presa una decisione molto importante e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se ci potrà essere oppure no la tanto attesa fumata bianca in questa operazione sicuramente ad oggi molto complicata.

Calciomercato Napoli: svolta Zirkzee, i dettagli

La volontà di Zirkzee è quella di lasciare il Manchester United per iniziare una nuova esperienza. Il trovare poco spazio sta portando l’olandese a pensare di dire addio subito alla Premier e ritornare in Serie A, campionato che gli ha dato moltissime soddisfazioni nel corso della sua carriera. Inutile dire che la Juventus resta la squadra in pole position vista la presenza in panchina di Thiago Motta, che lo ha allenato a Bologna.

Ma il Napoli non è assolutamente tagliato fuori. Stando a quanto riferito dall’edizione odierna de Il Mattino, il Manchester United continua a pensare a Osimhen e l’olandese in questo momento sembra essere la giusta chiave per arrivare alla fumata bianca. Il colpo sembra più per il calciomercato estivo, ma non è da escludere un tentativo in quello invernale considerata la necessità da parte dei Red Devils di rinforzare sin da subito il reparto offensivo di Amorim soprattutto se ci dovesse essere la partenza di Zirkzee.

Lo scambio tra Osimhen e Zirkzee resta una possibilità di calciomercato reale anche se, almeno per il momento, siamo solamente nel campo delle ipotesi. La strada è molto lunga per arrivare sia a gennaio che a giugno e non possiamo escludere delle novità in questo senso. Per il momento, però, il Manchester United continua a pensare con forza al nigeriano e l’olandese rappresenta la carta giusta per convincere i partenopei ad abbassare un po’ le pretese.