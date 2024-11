Napoli: contratto pronto, spunta la data della firma

Novità importanti in casa partenopea. L’accordo è stata trovato e l’annuncio è atteso nel giro di qualche settimana. I dettagli dell’operazione

Il Napoli continua a lavorare su due strade: la principale è sicuramente il campo. Oramai da qualche giorno si sta preparando una partita non semplice come quella contro il Torino di Vanoli. Ma l’occhio è rivolto anche al calciomercato. Manca circa un mese all’inizio della sessione invernale e per questo motivo si cercherà sin da subito a chiudere colpi importanti per dare a Conte una rosa ancora più forte di quella di adesso.

Ma in casa Napoli si ragiona con attenzione anche sul blindare i propri gioielli. Sono diverse le trattative aperte e il rischio di dover fare i conti con fumate nere è assolutamente possibile. Per questo motivo Manna nei prossimi giorni proverà a definire tutte le questioni che ancora non sono chiuse per consentire a Conte di lavorare con giocatori con la testa sul campo e non rivolta ad altre questioni.

Napoli: accordo trovato, firma in arrivo

E proprio su un prolungamento ci sono delle novità molto importanti. L’accordo è stato praticamente definito e a questo punto mancherebbe solamente la firma. Una notizia che era nell’aria da tempo considerata anche la volontà del giocatore. Ma naturalmente ora si attende la fumata bianca per poter avere delle certezze.

Secondo quanto riferito da Cronache di Napoli, la dirigenza partenopea avrebbe definito ormai il rinnovo di Meret. Una scelta fatta dopo un confronto con il tecnico leccese. Conte ha deciso di puntare sin da subito sul portiere e per questo motivo si è preferito non perderlo a zero e muoversi per prolungare l’accordo. Ora tutto è oramai stato chiuso e il contratto è praticamente pronto. La firma dell’estremo difensore potrebbe arrivare addirittura prima di Natale Una novità accolta in modo positivo dai tifosi del Napoli vista anche la situazione Kvaratskhelia.

Con Meret, a meno clamorosi ribaltoni dell’ultimo minuto, si andrà avanti anche per diverse stagioni. Non è da escludere che il portiere decida di chiudere la sua carriera in azzurro, ma la strada è ancora molto lunga e molto dipenderà anche dalle prestazioni che ci saranno in campo nelle prossime annate. Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che lui e Anguissa proseguiranno con la maglia del Napoli. Poi vedremo se ci sarà spazio anche per il rinnovo di Kvara oppure no..