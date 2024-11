Napoli: blitz di Manna, si chiude per 20 mln

A sorpresa i partenopei vogliono fare sul serio sin da subito per un calciatore. Pronta una proposta importante per strappare il sì del club

È un Napoli che inizia ad essere molto attivo sul calciomercato. I partenopei hanno intenzione di rendere la rosa a disposizione di Antonio Conte ancora più forte di quella attuale e si sta cercando di individuare i giocatori giusti per consentire di fare quel salto di qualità che fino ad oggi è mancato in alcuni ruoli. Non è facile per diversi motivi, ma le idee nella dirigenza sono molto chiare e a questo punto non ci resta che attendere per avere un quadro più chiaro.

Napoli: accelerazione improvvisa, si chiude

Il Napoli ha le idee molto chiare su come muoversi e ci attendiamo delle novità nel giro di davvero poco tempo. Al momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e nella fase embrionale di ogni trattativa e per questo motivo può succedere di tutto. Ma non è da escludere che si possa nel giro di poco tempo arrivare ad una svolta in positivo e arrivare alla fumata bianca.

Secondo le informazioni di areanapoli.it, il Napoli avrebbe deciso di chiudere per Bonny. L’idea di ADL sarebbe quella di mettere già durante il calciomercato invernale sul tavolo una proposta di 20 milioni di euro e lasciare l’attaccante in prestito al Parma fino al termine della stagione. Una mossa per anticipare la concorrenza e regalare un rinforzo importante a Conte.

