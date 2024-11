Napoli: svolta Raspadori, nuovo ruolo per lui

Il futuro dell’ex Sassuolo continua ad essere in forte dubbio. I partenopei pensano ad un nuovo ruolo per confermarlo in rosa

Quale sarà il futuro di Giacomo Raspadori? Difficile in questo momento dare una risposta certa. L’ipotesi di un addio resta sempre sul tavolo, ma si parla con frequenza anche della possibilità di una permanenza fino a giugno. E questa pista è stata rilanciata con forza dall’edizione odierna de Il Mattino. Il Napoli non sembra assolutamente intenzionato a privarsi di lui e lavora ad una soluzione che possa essere conveniente per entrambi.

Secondo le ultime informazioni, l’idea di Conte è quella di trovare un nuovo ruolo per Raspadori a partire magari già dalla prossima partita. Una mossa che lo porterebbe a restare al Napoli per diverso tempo e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro e capire meglio come giocherà l’attaccante dei partenopei.

Napoli: svolta improvvisa, nuovo ruolo per Raspadori

Raspadori lavora duramente per trovare ancora più spazio. La speranza da parte del giocatore è quella di riuscire a poter avere un minutaggio maggiore per cercare di dare una svolta alla stagione. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e per questo motivo non è da escludere che si possa arrivare ad una sua permanenza in azzurro fino al termine della stagione.

Secondo quanto riferito dal quotidiano campano, il Napoli non ha intenzione di privarsi del proprio giocatore e continua a pensare Raspadori come vice McTominay. Una ipotesi da non sottovalutare considerato che per il momento lo scozzese non ha mai riposato e avere un sostituto di livello lo potrebbe portare a rendere ancora meglio. Per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se alla fine arriverà alla soluzione.

Il Napoli naturalmente non ha intenzione di privarsi facilmente di Raspadori visto che non sarà assolutamente facile sostituirlo. L’idea di farlo diventare un sostituto di McTominay. Per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio quale sarà il destino dell’ex Sassuolo.