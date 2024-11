Napoli, colpo in difesa: intreccio con il Chelsea

Il Napoli vuole chiudere subito un nuovo colpo in difesa: intreccio da urlo con il Chelsea, ecco il retroscena da urlo. Affare da 50 milioni

Un nuovo intreccio di mercato con il top club inglese: un affare da 50 milioni di sterline, ecco tutta la verità proveniente dall’Inghilterra. Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per un nuovo colpo da urlo: il ds Manna vorrebbe subito accontentare Antonio Conte. Dello stesso avviso anche il presidente De Laurentiis che vorrebbe così sognare in grande.

Dopo il decimo posto collezionato nella passata stagione il Napoli è pronto a tornare subito in Champions League. Lo Scudetto resta un sogno per la squadra azzurra: un momento speciale per continuare ad essere protagonista in Serie A grazie alla super guida di Conte. Il presidente De Laurentiis potrebbe così intervenire anche nella sessione invernale per nuovi innesti di qualità: urgono rinforzi in difesa per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore azzurro.

Napoli, affare immediato: Maresca prova il colpaccio

Un nuovo intreccio di calciomercato per un colpo da urlo. Il Napoli vuole duellare con le big d’Europa per assicurarsi le prestazioni del calciatore: ecco finalmente tutta la verità.

Come svelato dal portale CaughtOffside ci sono tanti top club di Serie A e d’Europa, come Crystal Palace, Tottenham Hotspur, Napoli e Juventus sulle tracce del laterale del Lecce, Patrick Dorgu, protagonista assoluto con la maglia dei giallorossi con tre gol in 12 presenze in questa stagione. Il Chelsea potrebbe mettere subito sul piatto ben 50 milioni di sterline: una nuova intuizione vincente del direttore Corvino che l’ha prelevato per rinforzare la Primavera del Lecce.

Enzo Maresca ha iniziato alla grande la nuova stagione alla guida dei Blues: nei prossimi mesi è pronto il super colpo Dorgu che sta riscuotendo tanto successo in Serie A. In questo inizio stagionale è stato anche provato anche come esterno offensivo: nell’ultima gara contro il Venezia ha ritrovato la gioia della rete proprio grazie ad suo taglio in area di rigore avversaria.

Il laterale danese vorrebbe così cambiare subito squadra per il definitivo salto di qualità. Ecco il nuovo intreccio con il Chelsea che è sulle tracce del giocatore ormai da tempo: spunta l’affare da 50 milioni di sterline con la possibile beffa a De Laurentiis. Un nuovo colpo sensazione in vista della prossima stagione.