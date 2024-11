Calciomercato, rimpianto Napoli: ora firma con il Real

Non sempre le trattative di calciomercato vanno a buon fine. Ora è pronto a firmare con le big d’Europa dopo essere stato ad un passo dal Napoli

Un nuovo colpo sfumato per il presidente De Laurentiis. Il Napoli lo aveva seguito a lungo, ma al momento della firma il giocatore ha optato per una nuova destinazione. Ora è vicinissimo alla firma con il Real Madrid: c’è anche il Manchester City sulle proprie tracce, ecco finalmente tutta la verità.

Il calciomercato percorre vicoli infiniti per arrivare ad affari a sorpresa, ma spesso possono saltare anche per un no detto all’ultimo secondo. Anche il presidente De Laurentiis si è visto rifiutare dopo proposte importanti: è stato ad un passo a vestire la maglia azzurra, ora è pronto a firmare con il Real Madrid. Tutto può cambiare a distanza di qualche stagione: ora il giocatore spagnolo è ad un passo dal suo ritorno in Spagna.

Napoli, colpo a sorpresa per il Real: spunta l’affare dello spagnolo

Una nuova mossa di calciomercato suggestiva per puntare in alto: il Real Madrid si è mosso già negli ultimi giorni per l’affare a gennaio, ecco tutti i dettagli della possibile operazione per il futuro.

La decisione di Gabri Veiga di volare in Arabia Saudita dicendo di no all’offerta del Napoli aveva suscitato tante polemiche per un giovane della sua età. Ora 21enne è pronto a tornare in Europa: il Real Madrid e il Manchester City sono sulle sue tracce da tempo come riportato dal portale fichajes.net dopo l’anteprima di Estadio Deportivo.

Tanti infortuni rimediati in Arabia Saudita con la maglia dell’Al-Ahli, ma ora la sua stagione è più continua disputando 18 partite condite da quattro gol ed un assist vincente. Il suo contratto è in scadenza nel 2026, ma ora il presidente Florentino Perez potrebbe sferrare il colpo vincente riportandolo a casa dopo diverso tempo.

Il Real Madrid ha intenzione di ringiovanire il centrocampo a disposizione di Carlo Ancelotti: già a gennaio potrebbero arrivare nuovi rinforzi per il club spagnolo che non sta attraversando un ottimo periodo di forma. Il Napoli ci aveva provato a lungo per rinforzare il centrocampo di Rudi Garcia nella passata stagione, ma poi il centrocampista spagnolo è volato subito in Arabia Saudita. Una scelta totale di vita alternativa per sposare una nuova idea di calcio e di cultura generale.