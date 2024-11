Napoli, rivoluzione in difesa: Conte ha deciso, sarà titolare

Antonio Conte è pronto a rivoluzionare la difesa con cambi repentini. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime sfide stagionali

Tutto può cambiare in pochi giorni. Dalla trasferta di Torino a quella contro la Lazio per continuare anche il percorso in Coppa Italia: è arrivata subito la scelta di Antonio Conte, scalpita per una maglia da titolare.

La squadra azzurra non vuole fermarsi proprio sul più bello. Il Napoli è pronto a sorprendere tutti con una nuova vittoria in campionato: il Torino vorrebbe rendere la vita difficile ad Antonio Conte. Ci sarà la sfida contro il suo ex collaboratore, Paolo Vanoli, con i due che si conoscono molto bene. Una nuova rivoluzione già in difesa in vista dei prossimi impegni anche in Coppa Italia: il Napoli vuole consolidare il primato in classifica con l’obiettivo principale di ritornare il prima possibile in Champions League.

Napoli, Conte cambia l’undici di partenza: ecco la novità in difesa

L’inizio stagionale degli azzurri è stato eccezionale fin qui. Dopo il decimo posto della passata stagione, ora il Napoli cercherà di arrivare fino in fondo anche in Coppa Italia: spunta la nuova mossa strategica in difesa, giocherà dal primo minuto.

Come svelato dall’edizione de Il Mattino, Rafa Marin è pronto a scendere in campo contro la Lazio in Coppa Italia. Una chance dal primo minuto per il difensore spagnolo che è pronto anche a fare le valigie a gennaio: Conte ha preso già questa decisione dopo la sfida di campionato contro il Torino.

Juan Jesus, invece, si siederà ancora in panchina: il brasiliano ha tanto mercato anche in patria con il Flamengo pronto a chiudere il trasferimento a gennaio. Il Napoli dovrà così intervenire sul fronte calciomercato per nuovi rinforzi da affidare subito ad Antonio Conte: in difesa c’è spazio per un nuovo innesto di caratura internazionale.

Rafa Marin avrà così la chance di essere protagonista ancora in Coppa Italia dopo l’esordio ufficiale contro il Palermo: in Serie A non è ancora arrivato il suo debutto. Il Napoli è pronto così a valutare il difensore spagnolo che è stato accostato nuovamente al Real Madrid, sempre alla ricerca di nuovi sostituti di Militao. Ecco la nuova mossa strategica a poche settimane dall’inizio della sessione invernale di calciomercato: il presidente De Laurentiis cercherà così di intervenire immediatamente a gennaio con colpi da urlo.