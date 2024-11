Napoli, salta la sfida: tornerà la prossima settimana

Il Napoli è pronto ad allungare sempre in classifica: salterà la sfida per infortunio, una grave perdita in campionato. Tornerà in settimana

Non finiscono i guai in Serie A. Il Napoli vorrebbe allungare in classifica per ambire ad un ritorno immediato in Champions League: lo Scudetto resta così un sogno socchiuso nel cassetto. Ci sarà una nuova tegola in vista della prossima sfida di campionato: ecco l’entità dell’infortunio.

La squadra azzurra si appresta a partire per Torino per sfidare così la squadra granata. Una sfida nella sfida tra Conte e Vanoli: l’allenatore è stato un ex collaboratore dell’allenatore azzurro. Hanno condiviso insieme tanti successi prima di separarsi ufficialmente: ora è arrivata la mossa a sorpresa per affrontare nel migliore dei modi la prossima sfida in Serie A.

Napoli, infortunio in casa Torino: ecco la verità

Saranno ore frenetiche anche in casa azzurra per scegliere il miglior undici da schierare in campo. Il Torino dovrà fare a meno di un giocatore chiave: ecco la verità sulle scelte della squadra granata.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Ivan Ilic non sarà a disposizione di Paolo Vanoli per la sfida di domenica pomeriggio contro il Napoli. L’ex centrocampista dell’Hellas Verona sarà aggregato alla squadra soltanto nella prossima settimana dopo il problema muscolare accusato contro la Juventus. Una perdita importante per il centrocampo granata: Sanabria farà coppia con Adams per mettere in difficoltà la retroguardia del Napoli.

Vanoli cercherà così di trovare la giusta quadratura per affrontare gli azzurri nelle migliori condizioni possibili. Il Napoli dovrà lavorare su tanti aspetti per collezionare un’altra vittoria dimenticando la trasferta della passata stagione. Conte era presente in tribuna in quell’occasione: già studiava il Napoli del futuro per raggiungere così la vetta della classifica.

La squadra azzurra è pronta a superare anche l’ostacolo granata per poi concentrarsi anche sull’impegno in Coppa Italia in programma all’Olimpico contro la Lazio. Successivamente ci sarà la sfida contro i biancocelesti anche in campionato al Maradona: una doppia gara contro Baroni che ha collezionato tante vittorie in questa prima parte di stagione.

Conte proverà così a rischiare il meno possibile con l’obiettivo di restare in vetta per i prossimi mesi. L’obiettivo resta quello di ritornare in Champions League subito. Vanoli è già avvisato, spunta l’intreccio decisivo in Serie A con Ilic fuori dai convocati.