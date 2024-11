Mercato Napoli, colpo dalla Francia: 20mln per il pupillo di Conte

Mercato Napoli, gli azzurri a sorpresa sono al lavoro per un colpo inatteso che rappresenta un autentico pupillo del tecnico Antonio Conte. In tal senso, i partenopei non si vogliono fermare e sono pronti a mettere sul piatto 20 milioni di euro per ottenere il sì e regalare un altro rinforzo al tecnico.

Gli azzurri stanno vivendo un momento sicuramente cruciale, dal momento che è in atto una rifondazione. Il margine di errore, dopo i disastri della passata stagione, è ridotto praticamente ai minimi termini, anche agli occhi dei tifosi. In panchina, però, c’è un maestro da questo punto di vista come Antonio Conte che sa come rifondare il tutto.

Chiaramente, però, il tutto passa inevitabilmente anche per il calciomercato. Allo stato attuale delle cose, nonostante il primato possa far pensare ad altro, servono ancora rinforzi dal momento che restano delle lacune da colmare. In tal senso, adesso il Napoli è pronto a regalare al proprio tecnico il suo pupillo. E si tratta di un affare di altissimo profilo.

Mercato Napoli, colpo a sorpresa dalla Francia

Sono due, sostanzialmente, gli obiettivi primari che deve centrare il club per accontentare quelle che sono le richieste di Conte. Al primo posto c’è, ovviamente, il difensore centrale da mettere alle spalle, facendolo crescere, di Amir Rrahmani e di Alessandro Buongiorno. In secondo luogo, poi, serve un esterno sinistro.

Come raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, infatti, il Napoli, visto che la strada per Dorgu è a dir poco in salita, sta valutando le alternative. In tal senso, torna in auge il nome di un talento purissimo che gioca in Francia. Si tratta del brasiliano Vanderson, che con la maglia del Monaco sta facendo grandissime cose.

Napoli, 20 milioni per il pupillo di Conte: le ultime

Classe 2001, il brasiliano è nei radar del Napoli ormai da diverso tempo e sembra godere del gradimento di Antonio Conte, che ha già dimostrato in carriera di saper trasformare la carriera di profili come questi.

Esterno di destra a tutta fascia, sarebbe perfetto per lavorare un po’ come fa Politano, o come un quinto di centrocampo, in caso di passaggio ad una difesa a tre. Inoltre, potrebbe anche alternarsi da terzino con Giovanni Di Lorenzo. Il suo valore di mercato si aggira sui 20 milioni ed il Napoli segue questa pista con attenzione.