Esonero a sorpresa, Sarri subito in panchina: Milan bruciato

In maniera del tutto inattesa Maurizio Sarri potrebbe seriamente tornare in panchina ma non al Milan, che pure sembrava la pista più credibile da questo punto di vista. Si tratta di un colpo di scena non di poco conto, dal momento che l’esonero è arrivato come un fulmine a ciel sereno, come si suol dire.

Siamo al cospetto di un allenatore che ha sempre fatto bene ovunque sia andato, lasciando il segno in ogni sua esperienza. Basti pensare ai prodigi fatti alla guida di Empoli prima e Napoli poi, prima di passare poi al Chelsea ed alla Juventus per raccogliere i frutti del lavoro fatto e per vincere trofei. In tal senso, però, la sua ultima esperienza si è conclusa male.

Alla Lazio, infatti, le cose sono andate bene a lungo, ma l’anno scorso tutto è precipitato. Anche in maniera del tutto inattesa. Lo spogliatoio, infatti, è diventato ingestibile per lui e per questo motivo si è assunto le sue (e non solo le sue) responsabilità e si è dimesso. In tal senso, però, adesso per Sarri arriva una ghiotta opportunità per tornare in panchina.

Il tecnico toscano nuovo allenatore dopo l’esonero

Un profilo come il suo, però, in maniera del tutto inevitabile, finisce per attirare le mire di tante realtà, che sono consapevoli del fatto che pochi sono preparati come lui. Ed ora per l’ex allenatore del Napoli, che in azzurro ha lasciato un’impronta indelebile, arriva la grande occasione per rimettersi in pista, come si suol dire.

Stando a quanto raccontato da Republika.rs, in casa Serbia è a dir poco instabile la posizione di Stojkovic, con la Federcalcio che sta pensando all’esonero. E tra i principali profili che piacciono per raccoglierne l’eredità c’è quello di Maurizio Sarri, per il quale si tratterebbe di una grande sfida. Tornando così ad allenare anche Milinkovic-Savic.

Sarri torna in panchina, niente Milan per lui

Si tratta di una squadra che ha un potenziale importante ormai da diversi anni, ma che purtroppo non riesce a metterlo in mostra nel momento del bisogno.

E chissà che non possa essere proprio Maurizio Sarri l’uomo in grado di regalare il salto di qualità alla Nazionale serba, rendendola finalmente e definitivamente una realtà competitiva del calcio europeo. La strada, però, è tutta in salita. Si attende la decisione da parte del toscano.