Mercato Napoli, colpo in Premier: lo scambio è la chiave

Mercato Napoli, non si ferma la ricerca di rinforzi da parte dei partenopei ed in tal senso arriva una svolta per un affare con il club di Premier League. In tal senso, lo scambio può essere la chiave per sbloccare questa operazione. Andiamo a fare le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Gli azzurri necessitano di rinforzi e mai come in questa sessione di calciomercato invernale. Fino a questo momento la rifondazione di Antonio Conte ha dato dei risultati impressionante, anche per la velocità con i quali sono stati raggiunti. Ma ora, forti del primo posto in classifica, la squadra non ha nessuna intenzione di mollare la presa. In tal senso, vediamo le ultime.

I partenopei hanno bisogno di rinforzo sicuramente in difesa, nella linea centrale, visto che Rafa Marin e Juan Jesus non danno le adeguate garanzie, ma anche in altre zone di campo. In tal senso arriva una svolta non di poco conto per un colpo che arriva direttamente dalla Premier League. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Mercato Napoli, svolta per il colpo in Premier League

Gli azzurri hanno già pescato in Premier League per tre colpi fondamentali fino a questo momento, vale a dire Scott McTominay, Billy Gilmour e Romelu Lukaku. In tal senso, a sorpresa potrebbe arrivare un altro profilo direttamente dall’Inghilterra grazie ad uno scambio che potrebbe soddisfare tutte le parti in causa.

In Inghilterra, infatti, parlano di un interessamento da parte del West Ham nei confronti di Giovanni Simeone, che sta continuando a trovare poco spazio al Napoli e che potrebbe per questo motivo salutare. In tal senso, i partenopei potrebbero pensare di lavorare ad uno scambio molto interessante. Andiamo a vedere le ultime.

Napoli, affondo del West Ham: scambio possibile?

In casa West Ham ci sono almeno due profili che potrebbero fare al caso dei partenopei. Il primo è un vecchio pallino del Napoli, vale a dire Mavropanos, roccioso difensore centrale greco che piaceva ai tempi dello Stoccarda.

Attenzione anche a Guido Rodriguez, che ha firmato questa estate con gli Hammers dopo aver salutato il Betis. Entrambi stanno giocando non con l’adeguata continuità e potrebbero essere pedine per abbassare le richieste del Napoli, che per Giovanni Simeone sono ancora importanti.