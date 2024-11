Calciomercato, Verratti in Serie A: colpo per lo Scudetto

In sede di calciomercato arriva una notizia che lascia tutti di stucco e che può cambiare per davvero gli equilibri del nostro campionato. L’ex Pescara e Paris Saint Germain Marco Verratti è pronto a far ritorno in Italia, con un club che è pronto a puntare su di lui per rilanciare le proprie ambizioni di Scudetto.

Siamo al cospetto di uno dei calciatori più talentuosi degli ultimi anni. Sicuramente per quanto riguarda il movimento calcistico italiano, ma anche a livello internazionale. In mezzo al campo, con la maglia del Paris Saint Germain, ha scritto pagine importantissime di storia per il club parigino, prima del divorzio causato dall’arrivo in panchina di Luis Enrique.

E’ sbarcato, alla fine, in Qatar, ma complice anche la sua età ancora in linea con gli standard dei top club europei, non ha mai smesso di rientrare nel calcio che conta. Ancor di più in Serie A. In tal senso, adesso per Marco Verratti arriva una svolta non di poco conto, dal momento che è un club è pronto a riportarlo in Italia.

L’ex Pescara può sbarcare in Serie A: le ultime

Attualmente in forza all’Al-Arabi, in Qatar le cose non stanno andando male, ma di certo non può avere in campo lo stesso entusiasmo di un tempo. I 30 milioni annui che gli sono stati garantiti però, oltre ai 45 dati al Paris Saint Germain, sono bastati però per convincerlo. Ora, però, a sorpresa potrebbe cambiare tutti.

Stando a quanto raccontato da Marca, l’Inter sta seriamente pensando di riportare in Italia Marco Verratti, concedendogli la possibilità di esordire finalmente in Serie A. Si tratterebbe di una grande chance per lui, che avrebbe in questo modo la possibilità di rientrare in Italia da protagonista e di lottare finalmente per lo Scudetto.

Verratti in Serie A: colpo di scena per lo Scudetto

Allo stato attuale delle cose, però, ci sono due ostacoli su tutti da affrontare. In primo luogo i 30 milioni di euro annui percepiti da Verratti in Qatar. Serve, dunque, uno sforzo importante da parte del calciatore.

In secondo luogo, Oaktree sembra essere intransigente: non vuole ultratrentenni, meno che mai con richieste importanti come quelle dell’ex Pescara. Verratti-Inter, la strada è in salita ma si proverà a piazzare il grande colpo.