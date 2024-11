Napoli, colpo a sorpresa dalla Juventus: De Zerbi anticipato

Di solito i giocatori compiono il viaggio inverso, ma in questo caso ci sarà chi lascerà la Juventus per approdare alla corte di Antonio Conte a Napoli.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché sul giocatore ci sarebbe la forte concorrenza anche di altri importanti club d’Europa, Marsiglia su tutti, ma l’impressione è che quello partenopeo, grazie anche all’intermediazione dell’allenatore salentino, possa convincere il ragazzo a lasciare perdere ogni altra possibilità per sposare la causa azzurra.

In tutto questo, considerata l’importanza non solo del giocatore coinvolto ma anche dei club che si siederanno al tavolo delle trattive, questa sembrerebbe essere più un’operazione per l’estate che per gennaio, ma considerata la concorrenza, il Napoli non ha alcuna intenzione di perdere tempo.

Il Napoli si rinforza con un giocatore della Juventus

Chissà se un trasferimento del genere i tifosi della Juventus lo valuteranno come un tradimento, ma considerata la rivalità che esiste con il Napoli, sicuramente. Stando alle ultime notizie, infatti, il club partenopeo starebbe seriamente valutando la possibilità di acquistare il giocatore della Vecchia Signora, profilo che sotto la gestione di Thiago Motta starebbe attraversando un momento piuttosto particolare, dato che non si sarebbe ancora capito se per l’italo-brasiliano rappresenta essere un titolare inamovibile o no.

Considerate le sue qualità, il giocatore vuole giocare ed essere protagonista, motivo per il quale sarebbe anche disposto a lasciare il suo club del cuore, la Juventus, per trovare maggiore fortuna altrove. Considerate le qualità del ragazzo, il Napoli avrebbe immediatamente mostrato interesse, inserendosi nella corsa insieme ad un’altra grande del calcio europeo e mondiale, il Marsiglia.

Nonostante giocare per De Zerbi lo stuzzichi, il bianconero sarebbe attratto dalla possibile di lavorare agli ordini di Antonio Conte, che in queste trattative potrebbe giocare un ruolo fondamentale e decisivo. Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Gazzetta.it, per rinforzare la propria mediana in vista della prossima stagione, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Nicolò Fagioli della Juventus.

Possibile scambio Juventus-Napoli

Il Napoli pensa a Nicolò Fagioli, che fino a questo momento ha collezionato 14 presenze in stagione con la maglia della Juventus, partendo nel 35% delle occasioni da titolare. Il centrocampista italiano non rappresenterebbe essere dunque una prima scelta per Thiago Motta, motivo per il quale Antonio Conte ci starebbe cominciando a fare un pensierino.

Inutile dire che il principale ostacolo è rappresentato dalla Juventus. Stando ai colleghi di Gazzetta.it, infatti, per Fagioli la Vecchia Signora chiede intorno ai 25/30 milioni di euro, cifra che al momento il Napoli non sarebbe disposto ad investire per un giocatore che alla fine anche in azzurro non partirebbe in primissima fascia nelle gerarchie dell’allenatore. Per questo motivo, stando alle ultime notizie, potrebbe nascere un’idea di scambio fra le due società, con gli azzurri che offrirebbero il cartellino di Raspadori per quello di Fagioli, così da mettere in piedi qualcosa che convenga a tutti. Staremo a vedere.