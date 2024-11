Napoli, intreccio di mercato con il PSG: colpo dall’Atalanta

Le infinte strade del calciomercato potrebbero far incrociare quelle di Napoli e Paris Saint Germain a gennaio.

Stando alle ultime notizie, l’operazione di una potrebbe direttamente condizionare quella dell’altra, visto che il club parigino sarebbe sulle tracce di calciatore che potrebbe costringere Aurelio De Laurentiis a rivedere completamente le proprie strategie in vista del prossimo calciomercato invernale. Ovviamente è tutto un discorso in divenire, ma l’impressione è che oramai il dado sia tratto e che sia stata intrapresa una strada ben precisa da Luis Enrique, che avrebbe visto nel giocatore il profilo ideale col quale andare a rinforzare e completare una volta e per tutte la sua rosa.

Napoli: occhio all’intreccio di mercato con il PSG

Parlare di calciomercato potrebbe risultare essere piuttosto prematuro, ma non quando c’è il Napoli di mezzo, visto che il club di Aurelio De Laurentiis già starebbe iniziando a programmare la sua prossima finestra invernale di trasferimenti. Considerando le potenzialità della rosa, per sua fortuna Giovanni Manna avrà davvero poco lavoro da fare a gennaio, anche se Antonio Conte gli avrebbe chiesto un rinforzo in una precisa zona di campo: la difesa.

Bocciato Rafa Marin, nonostante ci sia da affrontare una sola competizione quest’anno, due se vogliamo considerare anche la Coppa Italia, il salentino non può stremare fino all’ultima goccia il duo Rrahamani-Buongiorno, che comunque merita un un po’ di riposo ogni tanto. Per questo motivo la dirigenza partenopea starebbe valutando diversi profili che possano fare al caso suo, anche se l’indiretta intromissione del Paris Saint Germain potrebbe stravolgere ogni piano.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di fichajes.net, il club parigino potrebbe fare sul serio per Hien dell’Atalanta nel prossimo calciomercato, costringendo così la Dea ad andare alla ricerca di un nuovo difensore centrale che, con ogni probabilità, potrebbe essere lo stesso che il Napoli sta monitorando e/o trattando, anche perché trovare delle opportunità a questo punto della stagione è un’impresa, figuriamoci se a lavorare sui giocatori sono le stesse società.

Il PSG stravolge i piani del Napoli

Se il Paris Saint Germain dovesse affondare il colpo su Hien, il Napoli è spacciato. E pensare che fra il capoluogo campano e Bergamo ci sono circa 700 chilometri di distanza, eppure quello che succede in Lombardia si potrebbe direttamente riversare sul club partenopeo.

Il tutto perché le due squadre, accomunate dalla voglia di cucirsi in petto il tricolore, si ritroverebbero difatti a lavorare sugli stessi obiettivi facendosi una concorrenza agguerrita, visto che di merce valida in giro per l’Europa ed il mondo, a questo punto della stagione, ce n’è veramente poca. Ed ecco che allora i nomi dei vari Kiwior, Dragusin ed Ismajli, per citarne alcuni, potrebbero essere scritti non solo sul taccuino della dirigenza del Napoli, ma anche su quella dell’Atalanta, che quest’estate, con le sue fulminee operazioni di calciomercato, ha dimostrato che se vuole, può. Staremo a vedere.