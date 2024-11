Donnarumma torna in Serie A: c’è l’annuncio da Milano

Il rapporto con Luis Enrique non è più quello dei tempi migliori, motivo per il quale potrebbe cambiare qualcosa nel futuro di Gianluigi Donnarumma.

Stando alle ultime notizie, infatti, il portiere della Nazionale italiana starebbe seriamente valutando la possibilità di lasciare Parigi al termine di questa stagione per tornare a giocare in Serie A. I più romantici, complici anche l’interesse del Bayern Monaco per Maignan, sognerebbero un suo ritorno a Milano, sponda rossonera, ma proprio dal capoluogo meneghino sarebbe arrivato un annuncio importante che ha svelato quale squadra italiana starebbe pensando a Donnarumma per la prossima stagione.

Ovviamente da qui a 9 mesi le cose potranno cambiare, ma l’impressione è che oramai tra l’italiano ed il PSG sia oramai una storia chiusa, o quanto meno prossima ad esserlo.

Donnarumma in Serie A: svelato dove giocherà

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Gianluigi Donnarumma, escluso dall’undici titolare del Paris Saint Germain in occasione dell’ultima sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, che fra le altre cose la formazione parigina ha perso

Il portiere italiano non starebbe dunque vivendo uno dei suoi momenti migliori in quel di Parigi, complice anche il fatto che Luis Enrique addirittura gli starebbe iniziando a preferire Safanov, il portiere di riserva. Questo non starebbe decisamente andando a genio a Gianluigi Donnarumma, che insieme al suo agente, Enzo Raiola, starebbe seriamente valutando la possibilità di tornare a giocare in Serie A. Ad oggi questo scenario è più utopia che altro, ma non è da escludere che possa diventare realtà nel momento in cui le cose in quel di Parigi dovessero continuare ad essere queste.

Ad alimentare ancora di più questa soluzione i colleghi di calciomercato.com, che parlano del Napoli come una delle possibili pretendenti di Gianluigi Donnarumma nel momento in cui si dovesse (davvero) verificare una rottura definitiva con il Paris Saint Germain.

Donnarumma può davvero tornare in Italia

Nel momento in cui le strade col Paris Saint Germain si dovessero dividere, Gianluigi Donnarumma potrebbe davvero avere la possibilità di tornare a giocare in Serie A. Per questioni ambientali il Milan è una soluzione depennata a priori, così come la Juventus visto il recente investimento su Di Gregorio.

Rimane dunque in piedi l’ipotesi Napoli, e non sarebbe male considerata la constante insicurezza di Alex Meret, ed Inter, nonostante la presenza in rosa di un grande portiere come Sommer, che ha dimostrato di averne ancora nonostante l’età. Ovviamente, come anticipato, il tutto è legato ad un’eventuale e possibile rottura tra il PSG e Donnarumma che, se di dovesse continuare in questo modo, potrebbe aprire a scenari interessanti già nel prossimo calciomercato invernale. Staremo a vedere.