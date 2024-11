Cannavaro di nuovo in Serie A: esonero e cambio in panchina

Fabio Cannavaro, in maniera inattesa, è pronto a fare probabilmente il suo rientro in Serie A. La svolta in tal senso è rappresentata da un altro esonero assolutamente inevitabile e che spinge la dirigenza a fare delle riflessioni approfondite. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Se da giocatore ha scritto pagine a dir poco importanti di storia di questo sport, fino a questo momento l’ex capitano della Nazionale italiana da allenatore ha fin qui avuto poche possibilità. A parte due brevissime parentesi al Benevento prima ed all’Udinese poi, per il momento nessuno ha investito seriamente su di lui in Italia.

Soprattutto in Cina ha avuto le sue possibilità, ma va da sé che ora la sua intenzione è quella di cimentarsi concretamente ed in maniera duratura con la Serie A. In tal senso, adesso può arrivare una ghiotta occasione che di certo non si vuole lasciar sfuggire. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista sul futuro di Fabio Cannavaro.

L’ex campione del mondo è pronto a tornare in panchina

Nonostante la salvezza a dir poco sofferta conquistata con l’Udinese, alla fine è arrivato il divorzio. Non senza qualche polemica. Adesso, sin dall’inizio della stagione, è in attesa di una nuova possibilità e sono state tante, fino a questo momento, le voci che lo hanno visto assoluto protagonista. Adesso può arrivare una svolta.

Dopo il KO patito per mano del Cagliari di Nicola, in casa Hellas Verona è a dir poco in bilico la posizione di Paolo Zanetti, con la squadra che non sembra riuscirsi a tirarsi fuori dalle paludi in cui si ritrova. E tra le opzioni per raccogliere l’eredità dell’ex allenatore dell’Empoli c’è proprio il nome di Fabio Cannavaro. Andiamo a vedere come stanno le cose.

Cannavaro di nuovo in Serie A: esonero inevitabile adesso

Si tratterebbe sicuramente di una grande chance per lui, soprattutto se si tiene conto che, al di là dei risultati, la squadra scaligera ha buoni valori. Al momento quella che porta a Cannavaro è più una suggestione.

Il nome di Ballardini ed il ritorno di Cioffi sembrano essere in cima ai pensieri della dirigenza dell’Hellas Verona, che ci ha però abituato a colpi di scena. Chissà, dunque, che non possano arrivare sorprese.