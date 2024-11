Mercato Napoli, colpo dall’Olanda: svolta, c’è il via libera definitivo

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano ed ora sono al lavoro per un colpo che arriva direttamente dall’Olanda: c’è la svolta, dal momento che si tratta del via libera definitivo per questa operazione. Ennesimo regalo, dunque, che si avvicina per Antonio Conte, pronto dunque ad aprire le porte per un altro talento.

Gli azzurri non hanno nessuna intenzione di adagiarsi sugli allori e di restare ad aspettare che le cose restino esattamente come sono. Tutte le componenti del club, infatti, sono assolutamente consapevoli del fatto che per difendere questo primato occorrano tanti sforzi. Sicuramente in campo, ma anche in sede di calciomercato.

Proprio per questo motivo il direttore sportivo Giovanni Manna si sta guardando attorno, nella assoluta consapevolezza del fatto che la squadra ha bisogno di innesti. In tal senso, arriva la svolta per un rinforzo che arriva direttamente dall’Olanda e che può rappresentare davvero un valore aggiunto in casa Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Mercato Napoli, colpo dall’Olanda per un altro rinforzo

I partenopei hanno bisogno sostanzialmente di due profili. La priorità in senso assoluto, per le lacune strutturali della squadra, è quella di chiudere per un difensore centrale. Ma attenzione anche alla corsia di destra, dal momento che il progetto di una difesa a tre non è stato totalmente scartato. In tal senso, arriva una svolta non di poco conto.

In casa Napoli può tornare in auge il nome di Devyne Rensch, talentuoso terzino destro in forza all’Ajax che da qualche tempo è finito nei radar di Giovanni Manna. Ed in tal senso, per questa operazione che sarebbe a dir poco importante per il club, arriva una svolta significativa.

Napoli, svolta per l’affare con l’Ajax: c’è il via libera

Come raccontato dal giornalista turco ed esperto di calciomercato internazionale Ekrem Konur, l’Ajax è pronta a fiondarsi su Veltman del Brighton già a gennaio. Sarebbe lui, dunque, il profilo individuato per sostituire Rensch.

Entrambi, infatti, sono terzini destri di alto profilo e l’arrivo di uno presupporrebbe la cessione dell’altro. Con il Napoli che segue attentamente la situazione Rensch, consapevole anche del fatto che c’è anche il Barcellona sulle tracce del calciatore. A gennaio potrebbe venir fuori un interessante duello di mercato.