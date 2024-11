Napoli, accelerazione improvvisa: rinnovo ad un passo per l’azzurro

In casa Napoli arriva una svolta non di poco conto per quanto riguarda il rinnovo di uno dei pilastri della squadra nelle mani di Antonio Conte. Arriva una accelerazione nella trattativa davvero considerevole ed ora il calciatore azzurro sembra essere pronto a rinnovare. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

E’ cambiata totalmente l’aria all’interno del club azzurro. Da quando è arrivato Conte, quanto accaduto nella passata stagione è diventato un lontano, lontanissimo ricordo. Questa estate sembrava si stesse andando a profilare una autentica fuga, che è stata arginata dal tecnico. Che ha poi dimostrato a tutti quelli che sono i rimasti la bontà della scelta finale.

Il Napoli viaggia al primo posto, con il fiato sul collo delle altre pretendenti al titolo ma con la consapevolezza del percorso straordinario fino a questo momento fatto. In tal senso, in casa azzurra arriva una accelerazione improvvisa che rappresenta una ulteriore ottima notizia. Il calciatore è pronto a rinnovare con il Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Accelerazione improvvisa per gli azzurri: rinnovo vicino

Sono tanti i fascicoli aperti sul fronte rinnovo. Quello più spigoloso è sicuramente quello di Khvicha Kvaratskhelia, ma attenzione anche ai casi che riguardano da vicino Frank Anguissa ed Alex Meret. In tal senso, però, adesso arriva una svolta non di poco conto. Vediamo per quale motivo.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, infatti, il Napoli ha avviato i colloqui con l’entourage anche di Mathias Olivera per rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 fino al 2029, con tanto ovviamente di adeguamento contrattuale per riconoscere i meriti a questo ragazzo per la straordinaria crescita che ha avuto in questa stagione.

Napoli, il pupillo di Conte può rinnovare: le ultime a riguardo

Da parte del giocatore ci sarebbe l’apertura a questa opzione, dal momento che a Napoli è felice ed è consapevole che con il suo attuale allenatore si è creata una alchimia apparentemente perfetta e che può durare a lungo.

Mathias Olivera, che l’anno scorso ha sofferto terribilmente la situazione che si era venuta a creare, quest’anno è rinato ed è diventato un elemento imprescindibile per Antonio Conte, che non a caso lo ha promosso come titolare fisso, relegando al ruolo di riserva Spinazzola.