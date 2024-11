Napoli, Conte spiazza tutti: scelta a sorpresa in attacco

In casa Napoli, in vista della gara contro il Torino, Antonio Conte si prepara una volta di più ad una delle sue scelte forti. Arriva la decisione che spiazza tutti e che questa volta riguarda il reparto avanzato. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso, per una gara cruciale per i partenopei.

Il primo posto in classifica conquistato dalla squadra azzurra rappresenta non solo una sorpresa, ma un punto di partenza molto importante per costruire poi il futuro. In tal senso, sarà fondamentale non mollare la presa, con la squadra che ha avuto la prova che giocando con questa intensità e convinzione nessun obiettivo è irraggiungibile.

E’ un rullo compressore Antonio Conte, che alla sua squadra non lascia un secondo di tregua e che chiede sempre il massimo. Spesso riuscendo anche ad ottenerlo. In tal senso, in vista della gara delicatissima tra il Napoli ed il Torino, arriva una scelta di formazione forte da parte del tecnico. Che nessuno si aspettava. Andiamo a vedere per quale motivo.

Napoli, Conte sorprende in avanti: le ultime a riguardo

Il Torino sta vivendo una fase di profonda difficoltà, con la panchina di Vanoli che da tanto tempo ormai è fortemente in bilico. Pesa tantissimo, in tal senso, l’infortunio occorso a Duvan Zapata, che ha privato i granata non solo del bomber ma anche dell’anima della squadra. Il Napoli, però, non può avere pietà e punta al bottino pieno.

Conte, per la gara contro i granata, si affiderà ancora una volta alla sua formazione tipo. Il dubbio principale riguardava Khvicha Kvaratskhelia, ma a quanto pare è stato sciolto. Nonostante in molti lo dessero in panchina, a quanto pare, stando a quello che dice il Corriere dello Sport oggi in edicola, il georgiano partirà ancora dal primo minuto.

Torino-Napoli, la probabile formazione degli azzurri

Niente da fare dunque per David Neres, che continua ad aspettare la grande chance di partire dal primo minuto. In tal senso, contro il Torino ancora Meret tra i pali, con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Mathias Olivera a comporre la linea difensiva.

In mezzo al campo, in cabina di regia, le chiavi del centrocampo saranno ancora affidate a Lobotka, con Anguissa e McTominay a completare la mediana. In avanti Politano e Kvaratskhelia affiancheranno Romelu Lukaku.