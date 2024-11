Napoli: scambio con Zerbin, chiuso il primo colpo

Il calciomercato degli azzurri è pronto ad entrare nel vivo. Prende ipotesi di una operazione con un altro club di Serie A con un giocatore come contropartita

Il Napoli lavora a rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte. L’obiettivo dei partenopei è quello di continuare a restare nei piani alti della classifica e per farlo c’è sicuramente di nuovi innesti in alcuni ruoli. E nelle ultime ore è uscita una possibilità che potrebbe sbloccare un affare.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, un club di Serie A avrebbe messo nel mirino Zerbin e il Napoli a questo punto potrebbe proporre uno scambio per arrivare alla fumata bianca. Una trattativa non semplice per diversi motivi, ma i partenopei sono pronti a fare un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione. L’ex Monza non entra più nei programmi del tecnico salentino e rappresenta forse la pedina giusta per sbloccare la trattativa e fare un regalo importante ad Antonio Conte.

Calciomercato Napoli: regalo a Conte, Zerbin la chiave

Sappiamo che nella rosa di Antonio Conte ci sono diversi giocatori fuori dai programmi e potrebbero essere utilizzate come pedine di scambio per cercare di soddisfare le richieste del tecnico. E Zerbin si candida ad essere uno di questi. L’esterno non sta trovando spazio e per questo motivo il suo addio durante la stagione non è assolutamente da escludere.

Zerbin sarebbe finito nel mirino del Lecce di Giampaolo e a questo punto non è da escludere che il Napoli lo possa mettere nella trattativa per arrivare a Dorgu. La Rosea parla di un prezzo di cinque milioni per l’esterno, ma si valuta anche la possibilità di lui più soldi per acquistare l’esterno dei pugliesi. Una operazione sin da ora che si preannuncia molta complicata per diversi motivi. Manna, comunque, è pronto a fare un tentativo di calciomercato durante gennaio per capire eventualmente la fattibilità di questo colpo.

Dorgu resta un obiettivo del Napoli in vista dell’estate, ma l’interesse del Lecce nei confronti di Zerbin potrebbe portare i partenopei a valutare la possibilità di prenderlo durante il calciomercato invernale. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e quindi non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se alla fine si arriverà oppure no alla tanto attesa fumata bianca in questa trattativa.