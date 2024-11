Chiesa al Napoli: si chiude ad una condizione

L’ex Juventus continua ad essere nel mirino dei partenopei. E in queste ultime ore c’è una novità molto importante sul destino del calciatore

Il futuro di Federico Chiesa sembra essere sempre più lontano dal Liverpool. L’ex Juventus non ha assolutamente convinto in questa prima parte di stagione e si parla di una sua partenza già a gennaio. Non è da escludere, però, che i Reds decidano comunque di trattenerlo per poi magari lasciarlo partire durante il calciomercato estivo. Una possibilità da tenere in considerazione per diversi motivi.

Il Napoli, come raccontato da La Repubblica, resta alla finestra e guarda con attenzione cosa succederà nelle prossime settimane per quanto riguarda Chiesa. Il suo nome è una possibilità di calciomercato da seguire e la chiusura potrebbe avvenire ad una sola condizione in questo momento. Non ci resta che aspettare ancora un po’ per capire se si potrà oppure no arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato Napoli: svolta Chiesa, ecco come arriva

Il Napoli non ha assolutamente mollato la pista Chiesa. Il giocatore era già stato seguito in passato e i partenopei continuano a tenere i fari accesi su di lui. Naturalmente un suo arrivo durante il calciomercato invernale sembra essere molto complicato per diversi motivi. Ad oggi non è assolutamente semplice chiudere una operazione simile per diversi motivi, ma in estate mai dire mai.

Stando alle ultime indiscrezioni de La Repubblica, l’ipotesi Chiesa per il Napoli è destinata a prendere quota solamente in caso di partenza di Kvaratskhelia. L’ex Juventus si candida ad essere il sostituto del georgiano in ottica calciomercato estivo e per questo motivo il discorso dei partenopei è stato trasferito in ottica luglio. Per il momento a gennaio non sono previsti tentativi considerato anche il fatto che in attacco i partenopei hanno intenzione di continuare così almeno fino al termine della stagione.

Per questo il Napoli resta alla finestra e cerca di capire cosa succederà nelle prossime settimane. Una partenza di Chiesa durante il calciomercato invernale renderebbe molto difficile un suo approdo in maglia azzurra a giugno. Siamo comunque nel campo delle idee e la strada è molto lunga. Al momento l’unica certezza sembrerebbe rappresentata dal fatto che per l’ex Juventus l’ipotesi di una permanenza al Liverpool è molto remota. Poi se si dovesse sbloccare, le cose potrebbero davvero cambiare.