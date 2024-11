Serie A: doppia tegola, saltano il Napoli

Brutte notizie dall’infermeria per un club. Due giocatori sono a forti a rischio per la sfida con i partenopei. Tegola per il tecnico

Siamo entrati forse nella fase più importante della stagione. Perdere punti in questa parte dell’anno potrebbe condizionare e non poco il cammino e i tecnici sperano di riuscire a portare a casa il massimo. Per farlo naturalmente c’è la necessità di contare su tutta la rosa, ma non sempre dall’infermeria arrivano delle buone notizie. E per un tecnico è purtroppo così. Due giocatori si fermano e a questo punto non è da escludere che possano saltare la partita contro il Napoli.

Al momento siamo nel campo delle ipotesi visto che manca qualche giorno e la volontà è quella di provare a recuperarli dall’infortunio, ma le possibilità sono poche. Il Napoli segue a distanza quanto sta succedendo e solo a ridosso della sfida Conte saprà se dovrà prendere delle contromisure oppure cambiare un po’ il modo di affrontare la sfida.

Serie A: due giocatori ai box, saltano i partenopei?

La strada è ancora lunga, ma naturalmente le condizioni fisiche non ottimali li mettono a forte rischio per la sfida contro il Napoli. I dubbi saranno sciolti solamente a ridosso del match e vedremo se alla fine si arriverà oppure no alla loro assenza nel match di Coppa Italia.

Secondo il Corriere dello Sport, in casa Lazio sono da valutare le condizioni di Vecino e Dia. Il primo è ai box per un problemino muscolare e a questo punto una sua presenza contro il Napoli è davvero a rischio. Qualche chance in più per il secondo. C’è da smaltire una botta e quindi Baroni spera di poterlo avere almeno per la panchina. I dubbi saranno sciolti comunque solamente a ridosso del match e a questo punto non ci resta che aspettare qualche giorni per avere un quadro più chiaro.

Di certo il Napoli resta alla finestra e aspetta per capire se Vecino e Dia saranno in campo in Coppa Italia oppure no. Un passaggio sicuramente importante e da tenere in considerazione visto che stiamo parlando di due calciatori di assoluto livello e molto importanti per gli schemi di Baroni. La speranza del tecnico è quella di averli a disposizione almeno per la panchina, ma un quadro più chiaro lo si avrà solamente a ridosso della sfida.