Napoli: colpo in difesa, Raspadori la chiave

I partenopei ragionano sulla possibilità di piazzare un rinforzo nel reparto arretrato e non è da escludere uno scambio con l’ex Sassuolo

Antonio Conte chiude le porte ad una partenza di Raspadori durante il calciomercato invernale, ma in estate il suo nome è destinato ad essere al centro di diverse trattative. Tutte le big italiane lo vogliono. C’è anche una possibilità da seguire all’estero visto che il club è alla ricerca di un attaccante. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che manca tanto tempo. Attenzione, però, a questa operazione.

Il Napoli, infatti, potrebbe utilizzare Raspadori durante il calciomercato estivo per rinforzare il proprio reparto difensivo. Siamo al momento, naturalmente, nel campo delle ipotesi. Ma nulla è da escludere considerato che si tratta di un qualcosa da non escludere a priori. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte dei club che potrebbero essere coinvolti in questo scambio.

Calciomercato Napoli: rinforzo in difesa, scambio con Raspadori?

La difesa del Napoli sarà rinforzata durante il calciomercato estivo. Conte non ha assolutamente abbandonato l’idea di proporre una difesa a 3 in futuro e per questo motivo si sta valutando la possibilità di fare qualche intervento in più per non rischiare di dover fare i conti con problemi come fatto in questa stagione.

Stando a quanto riferito da Ekrem Konur, molte big europee hanno messo nel mirino il centrale Aguerd della Real Sociedad, ma di proprietà del West Ham. I londinesi non hanno mai perso realmente di mira Raspadori e per questo motivo non è da escludere un tentativo durante il calciomercato estivo magari mettendo sul piatto proprio il difensore marocchino. Una possibilità da tenere in considerazione in questo momento come suggestione visto che non c’è una reale trattativa. Ma nulla è da escludere considerato anche quanto bene sta facendo il giocatore con gli spagnoli.

Il Napoli per la prossima estate comunque non ha fretta. Vuole valutare tutto con attenzione e solo successivamente prendere decisioni per non sbagliare. Aguerd resta una opzione di calciomercato visto che si sta comportando molto bene e Raspadori rappresenta la chiave giusta per la fumata bianca. Naturalmente la strada è assolutamente lunga e può succedere ancora di tutto.