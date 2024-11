Napoli, Simeone in Premier League: la sua nuova squadra

Il Napoli dovrà valutare attentamente la situazione futura di Giovanni Simeone: un club della Premier piomba sull’attaccante argentino

Un momento decisivo per pensare anche al futuro dei calciatori azzurri ambiti dai top club d’Europa. Il presidente De Laurentiis ha affidato completamente il progetto tecnico all’allenatore azzurro, Antonio Conte, che ha invocato a gran voce nuovi rinforzi a gennaio. Spunta l’indiscrezione sul futuro dell’attaccante argentino, Giovanni Simeone, attualmente vice Lukaku.

Giovanni Simeone continua a pensare al suo futuro. L’attaccante argentino è pronto a cambiare squadra a gennaio: il Napoli l’ha blindato in vista della sessione invernale di calciomercato, ma tutto può cambiare in poco tempo. El Cholito è diventato il vice di Romelu Lukaku, ma Conte continua a schierare titolare l’attaccante belga. Spunta la nuova destinazione in Premier League per essere protagonista anche in Inghilterra: ecco la mossa a sorpresa in vista dei prossimi mesi.

Napoli, colpo ad effetto per Simeone: ecco la verità

L’attaccante del Napoli è pronto a sognare in grande, ma la dirigenza partenopea dovrà prendere una decisione in tempi brevi. Gennaio è alle porte con numerose operazioni da mettere a segno per il presidente De Laurentiis: spunta l’intreccio in Premier League.

Come svelato l’account su X, Rumores de Fichajes, il West Ham ha messo nel mirino l’attaccante del Napoli, Giovanni Simeone, pronto a fare le valigie a gennaio. La dirigenza partenopea ha fatto intendere che non lo lascerà partire, ma l’argentino vorrebbe giocare con maggiore continuità. A gennaio arriveranno numerose operazioni di calciomercato per il ds Manna: occhio alle entrate e alle uscite eccellenti.

Il Napoli dovrà monitorare attentamente il fronte calciomercato per arrivare fino in fondo: l’obiettivo è quello di tornare protagonista in Champions League. Simeone è molto innamorato della città partenopea: spesso lo si vede passeggiare in città insieme alla moglie. Il ds Manna dovrà anche rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte: un ultim’ora di calciomercato con tante indiscrezioni in arrivo in casa Napoli.

Sulle tracce dell’argentino c’è sempre il Torino che è alla ricerca di nuovi rinforzi in attacco dopo il grave infortunio rimediato da Duvan Zapata. Il patron Cairo dovrà anticipare la folta concorrenza: la valutazione del presidente De Laurentiis si aggira intorno ai 15 milioni cash. A gennaio tutto può succedere, ma l’attaccante argentino difficilmente si muoverà da Napoli per continuare ad essere protagonista in maglia azzurra.