Napoli, addio Raspadori: c’è l’annuncio di Spalletti

Un nuovo annuncio sulla prossima destinazione di Giacomo Raspadori: è tornato a parlare anche il Ct Spalletti sul futuro dell’attaccante del Napoli, ecco cosa farà

Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile sul suo futuro. Raspadori vuole sognare in grande, ma al momento non ha tanto spazio con il Napoli. Conte ha esaltato ancora una volta le sue qualità evidenziando anche il mancato utilizzo in questa prima parte di stagione. In settimana l’attaccante azzurro ha rivelato di voler giocare con maggiore continuità: pochi minuti il Ct della Nazionale italiana ha sganciato una nuova bomba sul suo futuro.

Giacomo Raspadori è pronto a cambiare squadra. L’attaccante del Napoli ha fatto intendere di voler giocare con maggiore continuità: Conte l’ha blindato ancora una volta, ma a gennaio potrebbe fare subito le valigie per fargli tornare il sorriso.

Ora l’allenatore azzurro lo sta provando in un ruolo nuovo come vice McTominay: durante la sua carriera ha ricoperto diversi ruoli, ma pochi minuti fa è arrivata la verità anche del Ct Luciano Spalletti. Il selezionatore italiano, ex tecnico del Napoli scudettato, l’ha sempre chiamato in questi mesi in Nazionale nonostante non abbia più tanto spazio.

Napoli, la verità su Raspadori: Spalletti gli ha dato ragione

Saranno settimane in casa Napoli per programmare la seconda parte di stagione dopo un inizio entusiasmante da parte della squadra di Antonio Conte. C’è malumore intorno a Raspadori: spunta l’intreccio con Spalletti.

Il Ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha parlato chiaramente sulla situazione attuale di Giacomo Raspadori ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ha ragione lui: deve giocare per dimostrare tutte le sue qualità“. Poi ha analizzato ancora una volta la sue caratteristiche: “Sa adattarsi in vari contesti in base alla partita gli mette davanti. Non ha tanta struttura, ma lui riesce a sopperire a questa cosa“.

Sulle tracce di Raspadori ci sono anche top club d’Europa, come il Marsiglia targato Roberto De Zerbi: i due si conoscono bene visto che proprio l’allenatore italiano l’ha valorizzato in Prima squadra con la maglia neroverde. In Italia l’Atalanta vorrebbe rinforzare ancor di più il reparto offensivo di Gasperini che ha pensato proprio a lui per sognare lo Scudetto.

Raspadori prenderà la miglior decisione possibile nei prossimi giorni: Spalletti gli ha consigliato di trovarsi una nuova squadra che gli faccia ritrovare la felicità.