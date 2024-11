Napoli, Kvaratskhelia firma subito: pagano la clausola

Il Napoli continua a monitorare la situazione del rinnovo di Kvara: arriva l’annuncio dalla Spagna, pagano subito la clausola per il georgiano

Sarà un momento decisivo per continuare la sua avventura con la maglia del Napoli. Kvara è pronto per firmare il rinnovo, ma c’è la clausola che potrebbe fare la differenza: spunta l’intreccio decisivo con il top club d’Europa.

Il Napoli continua a pensare al rinnovo contrattuale di Kvaratskhelia: il talento georgiano spinge anche per l’inserimento di una clausola rescissoria pari a 70 milioni di euro. Il presidente De Laurentiis non è totalmente d’accordo con il suo entourage: il numero uno del club partenopeo vorrebbe arrivare almeno a 100 milioni di euro. Una nuova mossa strategica di calciomercato per dire addio al Napoli: spunta l’intreccio con il top club d’Europa, l’annuncio dalla Spagna.

Napoli, futuro Kvara: spunta l’intreccio con il top club d’Europa

Saranno settimane intense in casa partenopea per sistemare anche la situazione futura del talento georgiano del Napoli. Kvara non sta attraversando un periodo di forma pimpante, ma Conte ha esaltato in conferenza stampa ancora una volta le sue qualità.

Come svelato dal portale spagnolo, ElNacional.cat, il Barcellona continua a pensare a lui per rinforzare il reparto offensivo di Flick. Il direttore Deco ha avuto già contatti con il suo entourage per strapparlo definitivamente a De Laurentiis: il Napoli punta al rinnovo contrattuale immediato però alle condizioni del numero uno partenopeo.

La dirigenza catalana è al lavoro per dire addio anche a giocatori del calibro di Frenkie de Jong o Ferran Torres per facilitare entrate eccellenti in modo tale da migliorare la qualità della rosa del Barcellona. Un nuovo intreccio suggestivo in ottica futura per Kvara che dovrà prendere la miglior decisione possibile in tempi brevi.

Il presidente De Laurentiis vorrebbe accontentarlo trovando un compromesso che possa andar bene a tutti. Il talento georgiano è voglioso di puntare in alto: il suo sogno resta quello di vincere la Champions League. Il Napoli l’ha blindato già in estate: ora Conte vorrebbe proseguire insieme la storia d’amore, ma i top club d’Europa vogliono subito sferrare l’assalto vincente.

Il Barcellona resta in attesa di una nuova destinazione a sorpresa: ecco l’intreccio decisivo in ottica futura per conoscere così la sua prossima destinazione suggestiva. Il ds Manna continua ad andare avanti per trovare l’accordo immediato con il suo agente Jugeli.