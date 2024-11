Colpo Zerbin in Serie A: scambio per accontentare Conte

Alessio Zerbin, che in questo avvio di stagione non ha praticamente mai giocato, può salutare il Napoli ma restando in Serie A. La chiave può essere lo scambio capace di portare in dote ad Antonio Conte il calciatore di cui tanto ha bisogno. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Dopo aver fatto tutta la trafila giovanile nel Napoli ed essersi poi consacrato, almeno in Serie B, con la maglia del Frosinone, in azzurro Alessio Zerbin fin qui non ha raccolto molto. Dalla sua, però, c’è una serata indimenticabile che lo rende ancora oggi molto amato dai tifosi: Napoli-Fiorentina, semifinale di Supercoppa Italiana.

Il Napoli si impone per 3-0 ed i due gol nel finale che chiudono la gara portano proprio la firma dell’ex Monza. Quest’anno, però, con Conte non ha praticamente mai avuto spazio e per questo a gennaio potrebbe seriamente salutare. Ed in tal senso arriva una svolta importante: lo scambio può portare in dote il calciatore tanto voluto da Antonio Conte.

Zerbin ancora in Serie A: colpo di scena

Il giocatore ha dei colpi importanti ed una gamba davvero notevole, che lo rende molto duttile. Può agire, sia a destra che a sinistra, a tutta fascia oltre che in attacco, da ala di un tridente. In tal senso, un altro club di Serie A lo ha notato e vuole regalarselo a gennaio.

Si tratterebbe, infatti, stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, del Lecce, che ha visto in Alessio Zerbin il rinforzo ideale per il suo reparto avanzato. Il Napoli valuta il calciatore cinque milioni di euro ed i pugliesi stanno riflettendo attentamente su questa operazione. Per questo potrebbe seriamente prendere piede l’ipotesi di uno scambio tra le parti.

Napoli, Conte può abbracciare il suo pupillo: le ultime

In casa Lecce, infatti, c’è il calciatore che in senso assoluto maggiormente desidera avere alle proprie dipendenze Antonio Conte. Si tratta di Dorgu, per il quale c’è da battere però la concorrenza delle big di Inghilterra soprattutto.

Per questo motivo inserire anche Zerbin in questo affare potrebbe convincere il Lecce ad accettare la proposta del Napoli, dal momento che si troverebbe in rosa, praticamente a costo zero, anche il sostituto del laterale di piede mancino. Si attendono sviluppi. La pista può diventare rovente.