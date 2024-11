Sarri torna in panchina: colpo di scena e annuncio

In maniera del tutto inattesa Maurizio Sarri è pronto a tornare in pista, metaforicamente parlando. Si aprono le porte per una nuova esperienza ed arriva in tal senso l’annuncio che stravolge completamente i piani. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano sul futuro del toscano, così amato a Napoli.

Siamo al cospetto di un allenatore che, arrivato dal basso dopo una lunghissima trafila e gavetta, come si suol dire in questi casi, si è affermato grazie alla forza delle proprie idee. Prima portando il Napoli a dei livelli inesplorati, poi approdando in colossi del calcio mondiale come il Chelsea e la Juventus, riuscendo anche a portare a casa dei trofei.

Con i Blues, infatti, in terra inglese, si è assicurato una Europa League, suo primo e fin qui unico trofeo internazionale. In bianconero, invece, si è laureato campione d’Italia. In tal senso, dunque, con un curriculum del genere è inevitabile che non passasse troppo tempo prima che arrivasse una nuova opportunità per lui.

Il toscano torna in panchina: colpo di scena

La sua ultima parentesi alla Lazio non è andata come da aspettative. Lo spogliatoio, però, non lo seguiva più ed i risultati deludenti hanno spinto il tecnico a presentare le proprie dimissioni. Adesso, mentre è in attesa di novità importanti, arriva una svolta non di poco conto tramite le sue stesse parole.

In una intervista concessa ai microfoni del quotidiano inglese “The Sun“, infatti, Maurizio Sarri ha svelato che vorrebbe fortemente tornare ad allenare in Premier League, dal momento che la parentesi al Chelsea è durata troppo poco. D’altronde, come da lui stesso ammesso, si tratta di un campionato che lo affascina e lo stimola tantissimo.

Sarri annuncia la sua prossima destinazione: effetto sorpresa

Nelle scorse settimane il suo nome è stato accostato a vari club di Premier League, dal West Ham, visto le recenti difficoltà, fino ad arrivare addirittura all’Arsenal per un ipotetico post Mikel Arteta. E chissà che non si possa concretizzare una di queste piste.

Attenzione, però, in tal senso, anche al Milan, che pure vede in bilico nella propria posizione il tecnico Fonseca e che in caso di risultati ancora deludenti potrebbe decidere di cambiare ancora. In ogni caso per Maurizio Sarri si prospettano settimane che potrebbero rivelarsi particolarmente interessanti ed affascinanti.