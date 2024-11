Napoli, svolta per il colpo in difesa: affondo decisivo, scelta fatta

In casa Napoli proseguono le operazioni per i rinforzi chiesti da Antonio Conte ed in tal senso arriva la svolta per un nuovo colpo in difesa. E’ arrivato l’affondo decisivo ed il calciatore ha preso la sua decisione definitiva. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso su questa operazione.

Gli azzurri non si fermano in sede di calciomercato ed in tal senso i partenopei sono alla ricerca di diversi profili da regalare ad Antonio Conte. Il tecnico, infatti, come è noto, si è messo alla guida di questa rinascita partenopea, prendendosi tutta la responsabilità del caso e dimostrando anche un enorme coraggio da questo punto di vista.

Allo stato attuale delle cose, infatti, come è noto il tecnico ha indicato una priorità su tutte, vale a dire quella di portare a casa un difensore centrale che possa andare ad accoppiarsi, per così dire, con Rrahmani e Buongiorno. Troppe poche garanzie, infatti, vengono date in tal senso da Juan Jesus soprattutto, ma anche da Rafa Marin che fin qui ha deluso.

Svolta per la difesa azzurra: affondo decisivo

Non è questo però l’unico obiettivo che si è dato il club, che in sede di calciomercato deve piazzare i giusti colpi per alimentare questo sogno Scudetto. Il primato, da questo punto di vista, infatti, aiuta sicuramente dal punto di vista emotivo ed in tal senso bisogna che anche Giovanni Manna sappia seguire le indicazioni date da Antonio Conte.

Stando a quanto raccontato da Todofichajes.com, infatti, il Napoli ha di fatto raggiunto l’intesa economica sulla base di 10 milioni di euro con il Rayo Vallecano per Andrei Ratiu, talentuosissimo terzino destro rumeno che in Liga sta facendo cose egregie fino a questo momento. Ma non è tutto.

Napoli, il giocatore ha deciso: le ultime sulla concorrenza del Barcellona

Sul calciatore, però, oltre ai partenopei c’è il forte interesse anche da parte del Barcellona, che vuole sostituire Koundè proprio con lui. Ed in tal senso, a quanto pare, il calciatore sembra aver scelto il suo destino.

A quanto pare, infatti, Ratiu avrebbe chiuso definitivamente la porta al Napoli dal momento che per il futuro vuole solo ed esclusivamente il Barcellona. Per questo motivo aspetterà finché sarà possibile i catalani. Con buona pace per i partenopei e per Antonio Conte.