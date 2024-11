Serie A, 200mln e club ceduto: primo colpo dal Napoli

In Serie A arriva una svolta non di poco per la cessione di un club a dir poco importante e glorioso del nostro calcio. Da questo punto di vista sono pronti 200 milioni di euro ed il primo colpo della nuova proprietà arriva direttamente dal Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Il mondo del calcio sta diventando sempre più imprevedibile e ricco di sorprese per tutti. Sicuramente per i tifosi ma anche per gli addetti ai lavori. Se per anni infatti è stato il calciomercato a farla da padrone, come si suol dire, da qualche tempo a questa parte anche le vicende societarie sono diventate particolarmente interessanti.

In tal senso, un altro club italiano si prepara a cambiare proprietà ed arriva una svolta significativa. Sono pronti, in tal senso, 200 milioni di euro per l’acquisizione di questa realtà. Ed il primo colpo in questa operazione potrebbe arrivare direttamente dal Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie su questa operazione che potrebbe cambiare il futuro del club.

Serie A, pronti 200 milioni per l’acquisizione del club

Nel momento in cui in un club arriva a cambiare proprietà, è del tutto inevitabile che ci siano dei timori all’orizzonte, dal momento che non si sa in quale direzione si va. In tal senso, un altro club è pronto a cambiare la proprietà e vediamo per quale motivo tutto ciò sta accadendo.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “La Stampa“, infatti, per la cessione del Torino da parte di Urbano Cairo arrivano notizie non di poco conto e molto interessanti. La valutazione del club, infatti, è fissata tra i 150 ed il 200 milioni di euro e da questo punto di vista la proprietà sembra essere pronta adesso per davvero a cedere.

Club ceduto e primo colpo dal Napoli: le ultime

Nonostante i risultati, il club negli ultimi 6 anni ha chiuso il bilancio in rosso ed anche quest’anno che le cose stanno andando tutte malissimo si prevede l’ennesimo rosso.

Non a caso, infatti, nella passata annata sono arrivate cessioni illustri, a partire da quella di Buongiorno fino ad arrivare a Bellanova. Con la trattativa per Simeone che va avanti da parte dei granata, potrebbe essere lui il primo colpo dei granata nel momento in cui dovesse essere definita la cessione di Cairo ai pretendenti.