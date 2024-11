Napoli, addio a gennaio: spunta un nuovo club per Raspadori

Il Napoli continua a collezionare vittorie importanti in Serie A, ma il ds Manna dovrà monitorare attentamente la situazione circa il futuro di Raspadori: ecco il nuovo top club sulle sue tracce

Il futuro dell’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, è sempre molto incerto. Convocato anche in Nazionale dal Ct Spalletti, ora è pronto a cambiare aria per mettere ancora in mostra tutte le sue qualità. Il ds Manna è al lavoro per trovargli anche una sistemazione adeguata, ma Conte non lo lascerà partire così facilmente. Pochi minuti fa è arrivata anche una nuova destinazione: spunta il club italiano che gioca in Europa.

Saranno settimane decisive per conoscere il futuro di Raspadori. L’attaccante del Napoli è stato elogiato in conferenza stampa dall’allenatore azzurro: gennaio è alle porte e così l’azzurro è pronto a fare le valigie. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli anche il Ct Spalletti ha rivelato: “Deve andare a giocare, ha ragione”. Una voglia immensa di dimostrare tutte le sue qualità in ottica futura: ecco la verità, spunta un nuovo club italiano sulle sue tracce.

Napoli, chiusura per Raspadori: intreccio totale

Tutto può cambiare in pochi mesi in vista della seconda parte di stagione: l’attaccante del Napoli ha tanti estimatori in Italia e all’estero, ecco la nuova destinazione da urlo.

Un nuova verità sul futuro di Giacomo Raspadori. Pochi minuti ai microfoni di Calciomercato.it l’intermediario di mercato, Michele Fratini, ha fatto intendere che a gennaio anche la Fiorentina potrebbe fare uno sforzo economico per l’attaccante del Napoli: c’è anche la Juventus sulle sue tracce. Il presidente De Laurentiis non ha intenzione di cederlo nella sessione invernale, ma la decisione finale spetterà al giocatore che vuole tornare a giocare con continuità.

Anche il Marsiglia è sulle sue tracce con De Zerbi che lo vorrebbe subito per puntellare la rosa a sua disposizione. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile in ottica futura: Raspadori ha fatto intendere di voler cambiare aria, ma Conte ha un nuovo piano per lui provandolo nel ruolo di McTominay. Un centrocampista offensivo capace di dialogare con Lukaku: una soluzione da provare soprattutto a partita in corso.

L’allenatore del Napoli ha rivelato di non aver intenzione di indebolire la squadra azzurra: ecco la verità in ottica futura. La Fiorentina vorrebbe regalare un nuovo innesto di qualità a Raffaele Palladino dopo un inizio stagionale davvero importante.