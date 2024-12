Mercato Napoli, colpo a sorpresa dall’Olanda: bruciato Giuntoli

Mercato Napoli, gli azzurri hanno messo nel mirino un nuovo obiettivo che arriva direttamente dall’Olanda. Si tratta di un talento purissimo che mette tutti d’accordo tra gli azzurri. Una beffa per Cristiano Giuntoli, che da tempo segue il ragazzo senza avere le possibilità di permettersi l’affondo. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri continuano in questa loro caccia praticamente senza sosta ai rinforzi chiesti da Antonio Conte. La situazione economica in cui si ritrova il club, però, è estremamente delicata. Non solo perché mancano gli introiti, a dir poco importanti e considerevoli, che la Champions League garantisce. Ma perché, come se non bastasse, in estate sono stati fatti sforzi disumani.

Non solo, infatti, non è stato venduto Victor Osimhen, ma sono arrivati praticamente tutti i calciatori chiesti dal tecnico. A partire da Alessandro Buongiorno fino ad arrivare a Scott McTominay, senza ovviamente dimenticare Romelu Lukaku e Billy Gilmour. In tal senso, però, adesso il Napoli a sorpresa guarda ancora in Olanda per il nuovo centrale di difesa.

Mercato Napoli, colpo inatteso dall’Olanda

Come detto, dunque, bisogna coniugare, come si suol dire in questi casi, l’aspetto tecnico con quello economico. Lavorando dunque per Conte ma anche per Aurelio De Laurentiis. Per questo non sarà facile, dunque, il lavoro che dovrà portare avanti Manna, che per il centrale di difesa si muove, ovviamente, su più piste.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, però, il Napoli si è aggiunto alla corsa per un altro difensore. Si tratta di Jorrel Hato, terzino sinistro olandese che all’occorrenza può agire anche da centrale di difesa di piede mancino e con delle doti del tutto fuori dal comune. Andiamo a vedere le ultime.

Napoli, nuovo difensore dall’Ajax: bruciata la Juventus

Si tratta di un talento purissimo. Classe 2006, è una autentica perla ed ha dei colpi del tutto fuori dal comune. Nonostante abbia praticamente solo 18 anni, è già nel giro della Nazionale olandese ed ha una valutazione che si aggira sui 30 milioni.

Il Napoli lo sta seguendo con interesse e sul calciatore c’è da tempo anche la Juventus di Cristiano Giuntoli, che però non ha i mezzi economici per poter affondare il colpo allo stato attuale delle cose. Insomma, anche Hato va aggiunto alla lista della spesa dei partenopei.