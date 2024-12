Napoli, parole al veleno su Neres: “Non è utile”

In casa Napoli, mentre David Neres continua a reclamare spazio e minuti, nei suoi confronti arriva una pesante bocciatura. Le parole usate nei confronti dell’ex Ajax e Benfica sono a dir poco dure e lasciano poco spazio all’interpretazione. E’ stato, infatti, definito “non utile”. Andiamo a vedere che cosa è successo in tal senso.

Siamo al cospetto di un calciatore che ha avuto un impatto con la realtà di Napoli davvero impressionante. Nonostante, infatti, stia giocando praticamente con il contagocce, si tratta di un profilo che ha subito conquistato lo stadio Diego Armando Maradona grazie a delle qualità tecniche del tutto fuori dal comune, come si suol dire.

Ha dimostrato, per il momento prevalentemente a partita in corso, di saper fare la differenza sia a destra che a sinistra, con delle doti nell’uno contro uno, nella conclusione e nel fornire assist a dir poco utili. Nonostante questo, però, David Neres sta continuando a giocare pochissimo ed ora nei suoi confronti arriva una pesante bocciatura.

Dura bocciatura nei confronti del brasiliano: parole pesanti

Da un lato c’è Kvaratskhelia che è un titolare inamovibile. Dall’altro c’è Matteo Politano che sta facendo un lavorone nelle due fasi che difficilmente il talento brasiliano potrebbe sostenere. Si spiega così prevalentemente lo scarso minutaggio fino a questo momento avuto. Ma ora nei suoi confronti arriva una analisi che fa molto male.

Il noto opinionista televisivo napoletano ed ex dirigente Enrico Fedele, infatti, in una intervista concessa ai microfoni di Radio Marte ha analizzato che David Neres, al pari di Ngonge, hanno grandi colpi ma non sono utili alla partita. Il brasiliano, infatti, dal suo punto di vista, pensa solo a sé stesso e non lavora per la squadra.

Bocciatura importante per Neres: “Non è utile”

Il giocatore utile, secondo Enrico Fedele, è quello che riesce a lavorare in entrambe le fasi di gioco. Cosa che, al momento, non rientra nelle corde di David Neres. E’ probabilmente dello stesso parere anche Conte, che non a caso lo impiega solo a gara in corso.

Ha aggiunto inoltre, però, che con le sue qualità può essere decisivo a partita in corso, spaccando l’andamento del match. Ovviamente spetterà adesso al brasiliano dimostrare, in primis al tecnico, poi a tutti gli altri, che le cose non stanno in questo modo.