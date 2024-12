Mercato Napoli, nuovo centrocampista per Conte: affare da 50mln

Mercato Napoli, gli azzurri hanno messo nel mirino un nuovo rinforzo da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Si tratta di un centrocampista dal potenziale enorme. Il suo valore è pari a 50 milioni di euro e si tratta di un calciatore dal potenziale davvero enorme. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Come è noto, storicamente Antonio Conte in sede di calciomercato chiede sempre grandi sforzi ai club con i quali si trova a lavorare. Chiede il massimo a sé stesso, alla squadra ed anche alla società per puntare con decisione alla vittoria. D’altronde, come è noto, è un vincente e di conseguenza non conosce nessuna alternativa.

Allo stato attuale delle cose, infatti, come è noto, Giovanni Manna per il calciomercato di gennaio ha come priorità assoluta quella di portare a casa un difensore centrale. Nonostante questo, però, anche in prospettiva futuro, servono anche altri innesti ed in tal senso emerge adesso un affare da 50 milioni che riguarda la linea mediana.

Mercato Napoli, nuovo rinforzo in mezzo al campo

I titolari in mezzo al campo, infatti, sono Lobotka ed Anguissa a comporre la diga davanti alla difesa, con il solo Gilmour come alternativa. Dietro la punta, poi, c’è McTominay, che al pari di Folorunsho si può adattare anche da mediano. Numericamente, dunque, serve un altro centrocampista ed ora arriva la svolta per la linea mediana.

Stando a quanto raccontato da Nicolò Ceccarini nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, infatti, il Napoli sta seriamente seguendo Eberechi Eze, talentuoso trequartista di proprietà del Crystal Palace che quest’anno sta avendo un rendimento impressionante e che per questo motivo i partenopei vorrebbero assoldare.

Napoli, occhi puntati in Premier League: affare da 50 milioni

Il calciatore ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 50 milioni di euro, una cifra al momento decisamente fuori portata per le finanze del Napoli, ancor di più dopo gli enormi sforzi fatti in estate per regalare a Conte altri rinforzi di primo piano.

Classe 1998, Eberechi Eze quest’anno ha già messo a segno 4 gol e 2 assist tra Premier League e Coppa d’Inghilterra. Oltre che come alternativa a Scott McTominay, il centrocampista inglese di origini nigeriane potrebbe essere impiegato anche sulla corsia di sinistra, sia in attacco che a centrocampo. Una pedina duttile ed estremamente utile.