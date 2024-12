Allegri torna in Serie A: cambio in panchina, scelta fatta

Massimiliano Allegri, dopo la fine turbolenta della sua avventura alla Juventus, a sorpresa è pronto a far ritorno in Serie A. Il cambio in panchina sembra essere deciso e rappresenta davvero un colpo di scena non di poco conto. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Siamo al cospetto di uno degli allenatori più vincenti ed allo stesso tempo divisivi di tutta la sua generazione. Ha dimostrato, praticamente in qualunque piazza abbia allenato, di saper essere decisivo ed incisivo quando serviva. Pur non proponendo un gioco spettacolare e propositivo, ha sempre avuto come priorità quella di portare a casa i tre punti.

La sua seconda parentesi alla Juventus si è conclusa, purtroppo, in maniera burrascoso, con il club che addirittura si trovava adesso sulla via di intraprendere la strada legale dopo il licenziamento legato alla tensione post finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Adesso, però, Allegri sembra essere pronto a rimettersi in pista ed a tornare in Serie A.

Il tecnico toscano fa rientro in Serie A: le ultime

La posizione degli allenatori è da sempre estremamente incerta ed in bilico, soprattutto in Serie A. Sono sempre, infatti, i primi ed a volte anche gli unici a pagare. In tal senso, uno dei profili di massima esperienza che c’è in circolazione è sicuramente Massimiliano Allegri, che conosce questo ambiente ormai davvero da tantissimi anni.

Stando a quanto raccontato da Calciostyle.it, infatti, Allegri è un nome da tenere attentamente sotto osservazione per la panchina della Roma dal momento che non sarà confermato, come è noto, sin dall’inizio Claudio Ranieri. Non sarebbe un caso, dunque, la sua presenza allo stadio per assistere alla partita tra i giallorossi ed il Tottenham.

Allegri di nuovo in Serie A, cambio praticamente deciso

Non è la prima volta che Massimiliano Allegri viene accostato alla panchina dei giallorossi. Il suo nome è stato seriamente accostato alla Roma dopo l’esonero di Daniele De Rossi, con il club che alla fine ha puntato su Ivan Juric.

Con il campionato ormai compromesso, probabilmente la dirigenza ha preferito affidarsi a Claudio Ranieri per poi dare ad Allegri la possibilità di lavorare con più calma e sin dall’estate per la prossima stagione, che sarà fondamentale a quel punto.